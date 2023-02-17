市場信息：大灣區首個跨境醫護合作項目示範落地

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活動於中山期間，考察團成員之一的香港綜合腫瘤中心（以下簡稱「HKIOC」）與中山陳星海中西醫結合醫院（以下簡稱「星院」）在中山簽署「粵港澳大灣區醫療服務戰略合作協議」，多元拓展於醫療資源共享、醫生交流、多學科診療等方面的深度合作。

高永文在交流會議上致辭時強調，香港醫療的優勢來自多年奉行的行業原則及先進的醫務管理模式。要落實兩地醫生的合作落地，必須讓兩地醫生有長期在地工作交流或共同病患管理的經驗，才可以真正促進兩地醫療資源管理、文化、工作理念等融合。

推動跨境醫療聯動和合作落地

據知中山陳星海醫院與香港綜合腫瘤中心於2019年已達成合作，共同拓展內地與香港癌症病人的多元化診療方案。此次戰略簽約儀式，也是為響應《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，加強粵港澳醫療密切聯繫，旨在推動跨境醫療聯動和合作落地。

在是次座談會議上，中山陳星海醫院黃漢偉院長指出，過去三年疫情限制了線下合作的開展，雙方的合作主要集中於跨專科遠程視頻會診服務（Multi-Disciplinary Team Consultation，簡稱MDT）。雖然如此，雙方均堅持實行拓展癌症病人多元化診療方案的承諾，過去三年HKIOC接獲的4,000多個線上查詢中，雖然疫情令內地病人未能來香港接受治療，但仍有近20%的查詢來自內地病人；而HKIOC亦為內地癌症病人安排了超過100宗跨專科遠程視頻會診服務。HKIOC與星院特別揀選了10多位有需要大型的跨專科醫生支援的病人，進行超過5-6位醫生列同時列席的跨專科遠程視頻會診環節。這個過程中，兩地醫生們在視頻會診前共同審閱，分析病人送來的報告，互相討論病情和兩地對相關治療的看法和預後跟進的考慮等。多次的緊密合作，彼此培養了良好的默契與信任。

香港綜合腫瘤中心與中山陳星海醫院達成多項合作

香港綜合腫瘤中心與中山陳星海醫院基於過去三年的友好合作經驗，正好成為大灣區專科醫療一體化「落地」的先例，為兩地醫生的合作奠訂了良好的基礎。為進一步升級HKIOC和星院的合作，在考察團成員的共同見證下，雙方於2月11日正式簽署了更深入的戰略合作協議，宣告雙方將在多學科診療、癌症病人診治、醫生交流等方面將達成更全面的合作。香港綜合腫瘤中心行政總裁唐嘉其在交流中分享了香港在病人風險管理、病人權益等方面的突出醫療優勢。香港的優勢和經驗將大大助力提升粵港澳大灣區醫療服務升級，期待通關後HKIOC能與星院的合作從線上拓展到線下，聯動共享優勢互補，為患者提供更加專業高效的服務，更全面的癌症病人治療共管服務，便於患者在香港就診，或在星院進行後續治療，為兩地病人就醫提供了一個創新性的解決方案。他更期望HKIOC與星院的合作升級將為促進灣區醫療發展共同進步，醫療資源互利互通做出貢獻，為大灣區醫療互聯互通樹立標杆，並為病人帶來真正高端的癌症治療服務。

業界認為，隨着內地與香港正式全面通關，內地病人和大灣區港人的治療將不再受兩地往來通行限制，粵港澳大灣區的醫療合作也將邁入全新的發展階段。