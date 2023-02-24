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翔勝視野：「倫敦文化區」Lewisham極速上位

【Presented by：WAW Creation】不知道大家有沒有發覺，我介紹的英國樓盤，很多時都有一個共通點——地點靚！﹖校網好！﹖回報高！﹖

這些通通不算，因為這三項條件根本是買英國樓的基本要求！

其實我經常有提及，英國王室看得上的地方必然是好選擇。試問在英國，還有甚麼準則比王室標準更嚴謹、更尊貴﹖

當然，阿媽係女人個個皆知，誰不知道City of Westminster、Kensington and Chelsea是好地方﹖

Presented by：WAW Creation

 

Greenwich——倫敦後花園

不過大家又是否知道，英國有三個皇家自治區（Royal Borough），分別是Kensington and Chelsea、Kingston Upon Thames和Greenwich。其中距離倫敦較遠的Greenwich格林威治，位於泰晤士河以南，屬於倫敦Zone 2區域，當地著名的皇家景點有格林威治皇家天文台、格林威治皇家公園、英國海事博物館、舊皇家海軍學院等。雖然位處倫敦之內，但Greenwich遠離煩囂的金融區和旅客區，擁有大片綠化地帶、歷史悠久的建築羣，被公認為倫敦後花園。

緊密連接倫敦市中心

所謂「距離倫敦較遠」，其實只是距離金絲雀碼頭和倫敦市中心15至20分鐘車程，與倫敦商業區緊密連繫。市內除了Greenwich火車站外，還有Jubilee line的North Greenwich地鐵站、Cutty Sark輕鐵站、泰晤士河渡輪Thames Clippers等，交通四通八達，深受倫敦上班族歡迎。

當地校網亦非常優越，坐擁過百間被Ofsted評為優良的學校；也有本地人及遊客都喜歡的Greenwich Market，以及大型劇院、餐廳、酒吧等，衣食住行都非常方便，所以市中心的物業放盤量少，價格亦不算低。根據英國地產網站Rightmove資料顯示，去年Greenwich的平均樓價接近六十四萬英鎊。

活化計劃吸納年輕人

如果不介意多花數分鐘步行到附近鐵路站，樓價就變得親民得多。Greenwich南面近年進行多項大型活化計劃，毗鄰Blackheath的Lewisham將成為未來重點發展地區，單是位於Lewisham的New Cross Gate一帶，預計興建一萬三千多個新住宅，並帶來四千個就業機會。

選擇新區三大要則

坦白說，倫敦及周邊區域的新發展項目多不勝數，是否稍微偏離市中心，樓價略低的新盤就值得投資呢﹖當然不是，否則很容易跌入越洋買樓陷阱，我建議揀選新發展區要基於三大原則：一是距離倫敦市中心不超過半小時車程；二是位於鐵路沿線；三是有發展目標的地區。

新盤入場價約42萬英鎊 具上升空間

以Lewisham為例，由Elverson Road或Lewisham車站前往倫敦市中心只需20至30分鐘車程，規劃中的Crossrail延長線Bakerloo line，未來將直達Lewisham。更重要的是，該區絕非人迹罕至的舊城，相反是up and coming的潮人區。從2015年開始，倫敦政府銳意將Lewisham改造成新興文化點，市內有新型劇院、藝術中心、現代博物館，又定期舉行音樂節，去年更被命名為「倫敦文化區2022」，吸引不少年輕人聚居，發展目標非常清晰。

過去五年，Lewisham樓價增長15%，以現時新盤入場價42萬英鎊來看，未來仍有大量上升空間。