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樓盤點睛：泰國曼谷 Atmoz Bangna 性價比高的休閒度假公寓

【Presented by：WAW Creation

項目位於曼谷「潛力無限」區域 Bangna，泰國東部經濟走廊（EEC）起點，未來經濟核心樞紐。該區現已有大型企業已經相繼進駐，鄰近黃色線Sri-Iam站，毗鄰 Bangna-Trad 主幹道，交通非常方便。

Presented by：WAW Creation

 

項目毗鄰城中購物熱點 Mega Bangna、Central Village、Central Plaza、Siam Premium Outlet 及 IKEA等，鄰近有多間國際學校及醫院，包括Berkeley International、Bangkok Patana、Anglo Singapore 及 Princ Suvarnabhumi Hospital等，社區配套完善。區內多個大型項目亦即將落成，包括Bangkok Mall、 Mega City、LRT 機場綫，日後輕易往返市中心及素萬那普國際機場。

Atmoz Bangna 由泰國發展商Assetwise匠心打造，以「Everyday Vacation」概念，配合「禪」式休閒寧靜設計，化身成一個佔地逾4英畝休閒渡假社區。提供開放式、1房及特色1房設計，每戶均設有智能家居系統，並提供空氣淨化及濾水設備。住客還可專享逾50,000平方呎休閒渡假設施，包括30米陽光泳池、森林公園、星空營地、泰式水療及按摩、瑜伽教室、家庭影院、遊戲室及共享工作間等。單位落成日期2023年4月，永久業權，售價港幣38餘萬元起，優惠期間奉送全屋傢俬。

 

Atmoz Bangna

曼谷Atmoz Bangna 展銷會

日期：2月25及26日（星期六及日）

時間：下午12時至6時

地點：銅鑼灣告士打道255號信和廣場15樓1503室

代理：SQM Global Properties Ltd

查詢及Whatsapp：9151 9988（Joey Au）