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翔勝視野：英倫小鎮Teddington 河畔屋苑限時優惠

【Presented by：WAW Creation】最近一連寫了幾篇海外樓市運勢預測，想不到引起讀者熱烈回響，有讀者笑言要剪報留底，到年尾看看我的預測有多準。

Presented by：WAW Creation

 

「投資星」重現

當前景不太明朗時，人人都希望尋求指引，那怕結論未必百分百準確，也希望從中找到方向。很多人說過，堪輿學大可納入統計學，投資亦一樣，所謂「神預言」，其實不過是經驗的累積。

我說過英國今年沖太歲，連串社會民生經濟問題不易解，但久違了的投資星卻重現，尤其對海外買家來說，低匯率、低樓價是趁低吸納的時機，加上英國通脹高企，當地人寧租不買，推高租金回報。

比起世界各地的投資者，香港人買英國樓再多一重安全網，就是自住。不論即將移民，或有計劃移民的香港人，趁英國發展商「手軟」之時入市，未來有更大升值空間。

王室度假勝地

香港人住屋愛靠水，海景或河景樓盤特別搶手，倫敦的Kingston upon Thames、Richmond upon Thames都入選十大最多港人居住的地區，兩區在地理位置上是左鄰右里，部分社區資源可以共享。

Richmond Upon Thames位於倫敦西南部，距離Waterloo約20分鐘車程，以廣闊綠色空間、豐富的歷史文化而聞名，除了吸引本地和海外遊客外，亦不乏靜中帶旺的豪華屋苑，號稱倫敦治安最好、快樂指數最高的地區之一。要知道，倫敦的傳統豪宅區並非靠金錢堆砌，而是源於英國王室的歷史淵源，長久以來，Richmond upon Thames一直是王室貴族的度假勝地，包括英王亨利八世、喬治三世、女王伊莉莎白一世等，都對此地情有獨鍾，因此市內保留了不少宏偉的王室建築，包括有英國版凡爾賽宮之稱的Hampton Court Palace、喬治三世的行宮Kew Palace、都鐸王朝建立的Richmond Palace等。

倫敦最佳居住地之一

位於Richmond Upon Thames的寧靜小鎮Teddington，距離Kingston upon Thames只有七分鐘車程，英國人稱之為「no clone zone」，意思是獨一無二的地方，可想而知深得當地居民歡心。Teddington在2021、2022連續兩年被英國《The Sunday Times》評為倫敦最佳居住地之一，評審範圍包括學校、交通、文化、綠化空間和購物街等，Teddington獲評委讚賞擁有「華麗的綠化地帶、夢幻般的泰晤士河畔步道，以及充滿活力的購物街」。我經常教客人，買海外樓投資，不但要考慮自己的喜好，更重要是考慮當地人的喜好，如果像Teddington一樣受英國人追捧，出租物業不成問題，租金開價亦可以更進取！

樓價兩年升15%

事實上，近年Teddington樓市表現突出，由2020至2022年短短兩年間升幅達15%，在疫情下錄得大幅增長，平均樓價81.5萬鎊，拍得住Zone 1地段。正如先前所說，英國自去年尾開始面對重重挑戰，英鎊低水加上樓市放緩，反而有利外地買家入市，新發售樓盤的開價不會企硬，買家更易買到心頭好。

以Teddington已落成的大型河畔屋苑為例，新一期一房單位53萬鎊起，兩至三房80萬鎊起，另設四房洋房別墅，展銷期更奉送車位！買家憑此價錢和優惠可進駐倫敦豪宅區，絕對是限時優惠，若下半年英國息口穩定，匯價和樓市回升，相信發展商必然重新調整售價。