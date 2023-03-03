樓盤點睛：英國倫敦 The Founding, Canada Water 最新可持續發展社區 環抱翠綠湖景

Presented by：WAW Creation

整個項目規劃佔地53英畝，將提供3,000伙住宅單位、可容納約20,000名員工的辦公空間以及多達100萬平方呎的休閒、文化和教育設施，目標在2030 年實現建設一個零碳社區。Canada Water還將新設12英畝的全新戶外空間，包括一個3.5英畝的公園、新的社區廣場、全新大街道及16 條新街道。

作為旗艦項目，The Founding「開則」寬敞，設有大型金屬框架特色窗戶和私人露台，在6、29 及32 樓亦分別設有三個特色平台，可全方位欣賞獨特的倫敦景緻。為了融合四周佔地160英畝的林地、公園和湖景，並與Canada Water 的可持續發展規劃保持一致，項目採用了天然和可持續發展的材料，營造現代與優雅兼備的居住空間。

The Founding, Canada Water

地址：London SE16

發展商：British Land

住宅數目：186伙

面積：498至1,256平方呎

間隔：開放式至3房單位

入場價：696,650英鎊起

落成日期：2024年秋天

代理：仲量聯行

香港展銷會

日期：3月4至5日（星期六至日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港文華東方酒店2樓歷山大廳及皇后像廳

查詢：3759 0909

電郵：irp.hk@ap.jll.com

Queens Cross@Royal Eden Docks 雙線鐵路匯聚 一站可達金絲雀碼頭

項目由著名發展商Mount Anvil建造，坐擁Elizabeth Line及DLR雙線鐵路概念，媲美香港「金鐘」。社區發展配套完善，商場、政府機構、寫字樓及酒店一應俱全，3分鐘步程可達鐵路站，3分鐘即達金絲雀碼頭、3站到City of London，非常方便。項目備有開放式及1、2、3房單位，每戶設有陽台或露台，部分單位更可享泰晤士河遼闊璀璨河景，預計每年平均租賃回報可達5%。

金絲雀碼頭是倫敦主要的金融區，有300多家商店、咖啡館、酒吧和餐館可供選擇。住戶還可漫步海濱，感受清新河風，或投入帆船、划船及滑水等各類水上運動，生活輕鬆寫意。Royal Docks現正進行重建計劃，投資額高達3.14億英鎊，將為該區帶來更豐富的商業、生活及交通設施。

此外，在項目5公里範圍內有27間小學、13間中學和3間學院被Ofsted評為「Outstanding」。倫敦著名大學亦近在咫尺，30分鐘車程內可達University of East London、King's College London、LSE等高級學府，是理想的升學地區。

項目提供豐富的優閒娛樂設施，包括擁有5,000平方米的景觀花園，由著名健身器材品牌Peloton 提供的專屬健身房、室內自行車和瑜伽室，並有20米長的游泳池、桑拿及蒸氣浴室、共享工作空間、屋頂跑道等，住戶還可尊享24小時禮賓服務。

Queens Cross@Royal Eden Docks

地址：12A Western Gateway, London E16 1AZ, United Kingdom

發展商：Mount Anvil

層數：22

單位數量：145伙

面積：566至939平方呎

間隔：開放式、1、2、3房

價格：45萬英鎊起

落成日期：2026年第1季或第2季

產權年期：200年租賃業權（自1999年4月9日起計）

代理：OVC Property

倫敦Queens Cross講座及展銷會

日期：3月4及5日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座時間：中午12時（租賃講座）

下午3時（倫敦樓市投資講座）

地點：銅鑼灣富豪香港酒店地庫B2聚賢廳

預約及查詢：9445 8717

WhatsApp：https://bit.ly/3HQy6RT