樓盤點睛：英國倫敦 The Founding, Canada Water 最新可持續發展社區 環抱翠綠湖景

【Presented by：WAW Creation】英國上市發展商British Land委託仲量聯行在港推出其在Canada Water的第一座住宅大樓The Founding，合共提供186伙開放式至三房單位。項目樓高35層，由建築師Allies & Morrison精心設計，是集生活、工作及娛樂於一身的全新倫敦市中心首批焦點住宅。
Presented by：WAW Creation
整個項目規劃佔地53英畝，將提供3,000伙住宅單位、可容納約20,000名員工的辦公空間以及多達100萬平方呎的休閒、文化和教育設施，目標在2030 年實現建設一個零碳社區。Canada Water還將新設12英畝的全新戶外空間，包括一個3.5英畝的公園、新的社區廣場、全新大街道及16 條新街道。
作為旗艦項目，The Founding「開則」寬敞，設有大型金屬框架特色窗戶和私人露台，在6、29 及32 樓亦分別設有三個特色平台，可全方位欣賞獨特的倫敦景緻。為了融合四周佔地160英畝的林地、公園和湖景，並與Canada Water 的可持續發展規劃保持一致，項目採用了天然和可持續發展的材料，營造現代與優雅兼備的居住空間。
The Founding, Canada Water
地點：香港文華東方酒店2樓歷山大廳及皇后像廳
項目由著名發展商Mount Anvil建造，坐擁Elizabeth Line及DLR雙線鐵路概念，媲美香港「金鐘」。社區發展配套完善，商場、政府機構、寫字樓及酒店一應俱全，3分鐘步程可達鐵路站，3分鐘即達金絲雀碼頭、3站到City of London，非常方便。項目備有開放式及1、2、3房單位，每戶設有陽台或露台，部分單位更可享泰晤士河遼闊璀璨河景，預計每年平均租賃回報可達5%。
金絲雀碼頭是倫敦主要的金融區，有300多家商店、咖啡館、酒吧和餐館可供選擇。住戶還可漫步海濱，感受清新河風，或投入帆船、划船及滑水等各類水上運動，生活輕鬆寫意。Royal Docks現正進行重建計劃，投資額高達3.14億英鎊，將為該區帶來更豐富的商業、生活及交通設施。
此外，在項目5公里範圍內有27間小學、13間中學和3間學院被Ofsted評為「Outstanding」。倫敦著名大學亦近在咫尺，30分鐘車程內可達University of East London、King's College London、LSE等高級學府，是理想的升學地區。
項目提供豐富的優閒娛樂設施，包括擁有5,000平方米的景觀花園，由著名健身器材品牌Peloton 提供的專屬健身房、室內自行車和瑜伽室，並有20米長的游泳池、桑拿及蒸氣浴室、共享工作空間、屋頂跑道等，住戶還可尊享24小時禮賓服務。
Queens Cross@Royal Eden Docks
地址：12A Western Gateway, London E16 1AZ, United Kingdom
產權年期：200年租賃業權（自1999年4月9日起計）
WhatsApp：https://bit.ly/3HQy6RT