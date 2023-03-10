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翔勝視野：劍橋市吸納倫敦外流租客

【Presented by：WAW Creation】受加息及通脹影響，英國樓市大半年來逐步放緩，令不少有意入市的用家猶豫不決，結果導致租盤供不應求。根據英國國家統計局數據，去年英國租金上升4.2%，是有紀錄以來最大升幅，租客數量激增，遇着新建房屋供應嚴重短缺，供求差距愈拉愈大，預計到今年年中租金會進一步加快上升至5.3%。

Presented by：WAW Creation

 

今年租金回報上升

據英國傳媒報道，不少租客續租需面對15%至25%的租金加幅，甚至有租客願意預繳年租，或自動加租，比業主開價高出一成。假設物業原先的回報率是5%，現時已升到7%。

租金回報吸引，加上英鎊低水，應驗我年頭的預測，去年短暫離場的海外投資者紛紛回歸，想把握機會快手入市賺租，兼博市道回轉。問題是，倫敦樓價雖放緩仍冠絕全國，投資成本過高，不如放眼倫敦周邊交通方便的大型屋苑，較易入場之餘，亦可包攬不想捱貴租而搬離倫敦區的租客。

大家別少看這批出走人口，過去一年就有九萬多人選擇離開大倫敦區，搬到周邊Home Counties落腳。

投資Home Counties三大條件

認識FMI的朋友都知道，我們敢說是倫敦Home Counties專家，近兩年來，我們曾深入介紹多個倫敦周邊地區，為不少移英港人發掘出大城市以外的宜居地。

近兩年英國市場由用家主導，我過去介紹Home Counties多從自住角度出發，如今市場轉變，我要提提大家，用家可以任性地忠於個人喜好，但投資者要考慮的因素比較多，首先要了解地區的供求關係和租客類型，其次宜選擇商業或名校集中地，第三要顧及地區交通和購物便利。

我認為在芸芸倫敦Home Counties中，要同時兼顧環境、生活和交通三方面，首選會是Cambridge劍橋郡。

劍橋位於倫敦以北約四十分鐘車程，屬Cambridgeshire自治城市，除了是著名大學城，也是旅遊城市及科技創新中心，聚集了很多對生活質素有要求的知識分子及中產家庭，租客質素高，客源亦相對穩定。

大學科技城 人才匯聚

劍橋近年發展速度驚人，Cambridge Cluster是數以百間生物科技、創科企業的研究基地，因而有英國矽谷之稱。英國政府亦積極連結劍橋、牛津、倫敦這個「金三角」地區，開發來往劍橋至牛津的鐵路線Varsity Line，預計工程將於2030年竣工。

劍橋市面積不大，交通方便，生活設施集中，人口密度高而新盤供應有限，樓市增長速度僅次於倫敦。市中心CB1至CB3的住宅出租率高，不論別墅洋房或分層單位均受惠於移民、科研專才及留學生，需求出現大幅增長。現時CB3區內最新開售的三至四房洋房別墅呎價約六百多鎊，整個項目包括小學、中學、超市、零售商店、運動設施、公共圖書館、社區會堂及大型公園等，配套齊全，租客羣包括學生及教職員，租金回報達5.5%，對投資者來說是一大喜訊，對用家而言亦不妨先出租後自住，享受一下在英國做包租公的樂趣。