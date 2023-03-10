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樓盤點睛：英國倫敦 Bermondsey Heights、Ridgeway Views及 Hayes Village Barratt London一系列具投資潛力項目

【Presented by：WAW Creation】英國持續加息，當地不少居民「由買轉租」。據當地地產代理Rightmove資料顯示，倫敦住宅平均租金已上漲至每月2,480英鎊。仲量聯行分析亦顯示，倫敦重建計劃區的樓價在過去10年平均每年有5%增長，表現跑贏自治市。

由Barratt London開發位於SE15郵區、泰晤士河南面的Bermondsey Heights，屬South Bermondsey大型重建計劃的一部分，將提供163個單位，設有1、2及3房間隔，提供綠化庭園、平台休閒區及遊樂場等設施，單位售價由46萬英鎊起，預計2025年春季入伙。

Presented by：WAW Creation

 

分層住宅Ridgeway Views坐落倫敦Barnet的Mill Hill保護區內，擁有田園生活又不失便利，鄰近地鐵Mill Hill East站及Mill Hill Broadway站，可輕易前往倫敦市中心。項目提供460個1至3房單位，設有健身房、咖啡廳和緩跑徑等住客設施，售價由40.5萬英鎊起。

另一個活化項目Hayes Village，位於西倫敦昔日工業區Hayes的前雀巢工廠，將發展逾1,300個住宅單位，現提供1至3房選擇，配套1.3公里的步道、200米跑步徑及多個公共休憩空間，單位售價由32.7萬英鎊起，預計2028年落成。

Barratt London具投資潛力住宅系列展銷會

日期：3月11及12日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：尖沙咀喜來登酒店3樓Tang Room

代理：仲量聯行

查詢：6498 2230

電郵：Terence.Wong@barratthomeshk.com