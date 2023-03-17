樓盤點睛：泰國曼谷 及 日本大阪

項目位處的素坤逸路（Sukhumvit Road），是深受泰國人及外籍人士歡迎的黃金地段。區內有著名的餐廳、國際學校、三美泰素坤逸醫院及康民國際醫院以及大型高級購物中心等。社區設施完善，距離BTS Thonglor站僅250 米，更有BTS Skywalk連接距離150米的T-One商業大樓。

項目還提供五星級酒店Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit獨家服務，為住戶帶來「隨選服務」的專屬生活體驗。這些服務將與項目內的住戶設施配合，包括位於7 樓的私人廚師桌，可享用由五星級酒店的私人廚師製作的佳餚；提供舉辦專屬私人派對的場地，並有駐場私人健身教練及瑜伽教練，幫助住客輕鬆達成鍛煉目標。另外，項目推動節能環保，設有32個電動車充電站。Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited 行政總裁Vitavas Vibhagool 表示，HYDE Heritage Thonglor被認為是現今曼谷最頂級豪華優雅的項目。

I'LL Design、That's ITH、SHMA等知名建築師及設計師的紐約曼哈頓風格設計，將住戶的生活方式提昇至更高層次的奢華境界。項目更聯同泰國電信企業True Digital Group， 透過「True Smart Living 」服務為大樓帶來「數碼方案」，給住戶創建智能生活體驗。

曼谷HYDE Heritage Thonglor

地址： 1199 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand

發展商： Sumitomo Forestry、Grande Asset 及 Property Perfect

住宅數目：311個

單位間隔：1、2、3房及頂層特色單位

面積：40至357平方米

售價：約港幣293.2萬元起

代理：世邦魏理仕國際項目營銷部

香港展銷會

日期：3月17及18日（星期五及六）

時間：上午11時至下午6時

地點：CBRE香港金鐘道88號太古廣場一座27樓

查詢：2820 6553

電郵：ipm.hongkong@cbre.com.hk

Presented by：WAW Creation

日本大阪：新築一戶建鄰近3個車站學校區域

項目位於大阪市住吉區，大阪市立大學所在區域，轄區內學校遍佈。從項目徒步數分鐘即可抵便利店、超市、醫院，生活所需品一應俱全。此項目為2022年建成，只有1年樓齡，共3層新築一戶建。物業面積約1,285平方呎，3房1廳連停車位，鄰近3個車站，交通方便，售價4,480萬日元。

項目交通四通八達，徒步約15分鐘內即可抵3個車站，包括有南海高野線「住吉東」站、JR阪和線「長居」站及地下線御堂筋線「長居」站。乘車約30分鐘可抵難波站，約25分鐘可抵天王寺站，約39分鐘可抵梅田站。

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

代理：Sakura Japan Property Limited

查詢：6810 2200