moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：泰國曼谷 及 日本大阪

【Presented by：WAW Creation

泰國曼谷：HYDE Heritage Thonglor 注重綠色環境開展超豪華生活

HYDE Heritage Thonglor發佈會在最近舉行，得到曼谷市長ChatchartSittipunt博士主持全市植樹計劃的啟動儀式，率先於項目種植首批9棵樹木。

項目位處的素坤逸路（Sukhumvit Road），是深受泰國人及外籍人士歡迎的黃金地段。區內有著名的餐廳、國際學校、三美泰素坤逸醫院及康民國際醫院以及大型高級購物中心等。社區設施完善，距離BTS Thonglor站僅250 米，更有BTS Skywalk連接距離150米的T-One商業大樓。

項目還提供五星級酒店Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit獨家服務，為住戶帶來「隨選服務」的專屬生活體驗。這些服務將與項目內的住戶設施配合，包括位於7 樓的私人廚師桌，可享用由五星級酒店的私人廚師製作的佳餚；提供舉辦專屬私人派對的場地，並有駐場私人健身教練及瑜伽教練，幫助住客輕鬆達成鍛煉目標。另外，項目推動節能環保，設有32個電動車充電站。Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited 行政總裁Vitavas Vibhagool 表示，HYDE Heritage Thonglor被認為是現今曼谷最頂級豪華優雅的項目。

I'LL Design、That's ITH、SHMA等知名建築師及設計師的紐約曼哈頓風格設計，將住戶的生活方式提昇至更高層次的奢華境界。項目更聯同泰國電信企業True Digital Group， 透過「True Smart Living 」服務為大樓帶來「數碼方案」，給住戶創建智能生活體驗。

 

曼谷HYDE Heritage Thonglor

地址： 1199 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand

發展商： Sumitomo Forestry、Grande Asset 及 Property Perfect

住宅數目：311個

單位間隔：1、2、3房及頂層特色單位

面積：40至357平方米

售價：約港幣293.2萬元起

代理：世邦魏理仕國際項目營銷部

香港展銷會

日期：3月17及18日（星期五及六）

時間：上午11時至下午6時

地點：CBRE香港金鐘道88號太古廣場一座27樓

查詢：2820 6553

電郵：ipm.hongkong@cbre.com.hk

 

Presented by：WAW Creation

 

日本大阪：新築一戶建鄰近3個車站學校區域

項目位於大阪市住吉區，大阪市立大學所在區域，轄區內學校遍佈。從項目徒步數分鐘即可抵便利店、超市、醫院，生活所需品一應俱全。此項目為2022年建成，只有1年樓齡，共3層新築一戶建。物業面積約1,285平方呎，3房1廳連停車位，鄰近3個車站，交通方便，售價4,480萬日元。

項目交通四通八達，徒步約15分鐘內即可抵3個車站，包括有南海高野線「住吉東」站、JR阪和線「長居」站及地下線御堂筋線「長居」站。乘車約30分鐘可抵難波站，約25分鐘可抵天王寺站，約39分鐘可抵梅田站。

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

代理：Sakura Japan Property Limited

查詢：6810 2200

 