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英國開發商Taylor Wimpey看好東倫敦樓市 新盤叫價吸引 投資自住兩相宜

【Presented by：WAW Creation】通脹加息削弱買家置業意欲，令近年升勢強勁的英國樓市也略有放緩。然而隨著2023年到來，許多地區的房價再出現上漲。英國富時100房地產上市開發商Taylor Wimpey指出這個勢頭說明倫敦作為一個居住、工作和投資的國際城市仍然具有長期穩定的吸引力。亞太區銷售經理Yi Zou表示，對未來倫敦市場抱有非常大的期望，雖然置業成本增加可能會影響部分市民的投資及購買意願，但以倫敦而言，當地強大的購買需求不可能被撼動。特別是東倫敦Leyton 地區，過去5年增長16%，加上英國政府總投資高達11億英鎊EastBank東岸項目將於今年至2025年間陸續落成，將預計帶來150萬遊客及2,500多個就業機會，前景無量。

Presented by：WAW Creation

 

伊利沙伯線在去年5月投入服務，將東倫敦及西倫敦緊密聯繫。Yi Zou表示，全新鐵路線大大改善了東倫敦人民的通勤時間，令市民更容易到達倫敦市中心和其他地區。例如以Stratford到希思羅機場為例，通勤時間縮短了30%。她預料便捷的交通將會增加東倫敦的物業需求，繼續推動當區房產市場的增長。

東倫敦Stratford 展新貌

東倫敦發展迅速，不僅有倫敦第二個金融核心的金絲雀碼頭，近年更有許多特色餐廳、酒吧及商店進駐，成為潮人聚集，充滿時尚及活力的年輕人社區。Yi Zou表示，東倫敦的文化非常豐富多樣，包括博物館、畫廊、劇院和音樂會等文化形式。還有受歡迎的Westfild購物中心、眾多的藝術空間和文化機構。值得一提是位於Stratford的EastBank東岸項目，將會帶來新的文化中心、劇院、V&A博物館、倫敦時裝學院，還有倫敦大學學院UCL East campus，創造豐富的工作及商業機會，相信會吸引更多年輕人及年輕家庭到東倫敦居住和生活。作為物業開發商，由於東倫敦具有良好的增長潛力、具吸引力的物業定價及日益增長的需求，競爭潛力優厚，表現令人期待。

Leyton地區帶來入市機會

Taylor Wimpey正在推出位於Leyton地區的全新住宅項目Coronation Square，距離Stratford只是一個地鐵站之隔，可坐享Stratford繁華配套及EastBank東岸項目發展優勢。Yi Zou表示，Leyton已經是非常成熟的住宅區，購物中心、超市、餐廳、教育網絡都非常良好。目前該區只有30%是Apartment類型物業，其他大部分都是House，所以投資Leyton的Apartment會是非常好的入市機會。由於Leyton與Stratford位置靠近，隨着工作及居住人口增加，將有助Leyton樓價增長及帶來更多租住的需求。

物業性價比高

疫情後，買家尋求可兼具投資及自住功能的住宅。Yi Zou透露，已有香港買家有意購買1房單位給子女在英國升學時居住，待子女畢後還可將單位放租，一舉兩得。也有計劃移居英國的家庭客以3房單位作為首選。至於投資者，肯定是選擇1房單位，因為售價低回報高，可買入數個單位投資。

Yi Zou指出，通過第三方調查數據顯示，Leyton地區在過去18個月的每平方呎的平均成交價，跟Coronation Square推售單位的平均每平方呎售價相符，期望能為香港及英國買家提供一個非常合理的價格。她強調，項目性價比高，定價吸引，而且交通便利，與東倫敦其他房產相比，有很大的競爭優勢。相信可吸引在倫敦尋找性價比高，同時兼顧自住和投資需求的買家。

 

倫敦Coronation Square 最酷住宅區 體驗健康生活模式

Taylor Wimpey在創造一流住宅開發方面享有無與倫比的聲譽。這次推售的Coronation Square坐落倫敦3區，曾獲《泰晤士報》評為「2019年倫敦最酷的住宅區」的Leyton市中心，步行7分鐘可達Leyton地鐵站，搭乘地鐵只需3分鐘可達Strafford。經DLR可便捷通往金絲雀碼頭，乘中央線則可通往Liverpool Street及West End，非常方便。憑藉與倫敦市中心和金融城緊密聯繫，以及擁有一流社區設施及綠化環境，非常適合首次置業者、家庭、專業人士及尋求平衡城市生活方式的人。

Coronation Square是一個獨特的可持續發展項目，提供752個新住宅、超過18,000平方呎的商業空間和超過107,000平方呎的社區空間。項目設有全新的市場廣場，周圍有咖啡館、商店、工作空間、NHS健康中心和藥房，還有優質綠化園林、兒童遊樂區及平台花園，非常豐富。此外，項目提供40%的綠色開放空間，以可持續作為優先考慮，促進居民的健康和積極的生活方式。

Leyton的城市脈搏節奏強勁，也有豐富的開放空間，居民可以輕鬆訪問市內最優質的購物、餐飲和娛樂場所，遊逛周六食品市集、優美的Coronation Gardens及Queen Elizabeth Olympic Park。該區還有良好校網，包括Willow Brook Primary School Academy、Queen Elizabeth Grammar School等理想升學選擇。

Coronation Square採用倫敦標誌性的紅磚立面，與白磚形成鮮明對比，多數單位擁有開闊的視野，還設有陽台或露台給住戶放鬆身心，加上完善設施及禮賓服務，為住締造一個完美的家。Yi Zou指出，是次在港推售的1房單位大部分都可以享有朝東的花園景觀，部分三房可享有花園及內庭雙景觀，是不錯的選擇。她更強調，項目首次在香港發售，也是疫情以來首次在海外發售，將會給香港買家在指定時間內，享有一個更有吸引力的付款方式，連英國當地買家也不會擁有。

Coronation Square

地點：100 Oliver Road, Leyton, London E10 5YJ

發展商：Taylor Wimpey

面積：545至1,286平方呎

戶型：1、2及3房

產權：250年產權

售價：390,000英鎊

代理：L2 International

香港展銷會

日期：3月25及26日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒CANVAS 5

查詢：6286 4657

電郵：info.hk@L2international.com