國際著名發展商Ballymore及Oxley推出倫敦大熱河畔屋苑Riverscape全新一座住宅大樓The Forshaw，項目距離Pontoon Dock 和 West Silvertown 兩個 DLR 站僅幾步之遙，鄰近伊利沙伯線Custom House 站，居民更可乘搭Uber Boat，前往倫敦多個地方。

The Forshaw位置極佳，能飽覽泰晤士河的壯麗景色，同時毗鄰Lyle Park和佔地5,500平方米的美麗庭院，可便捷前往已有10,000名居民的Royal Wharf社區。項目提供24小時禮賓服務，住戶還可獲得Royal Wharf的The Clubhouse會籍，享受各式各樣的設施，包括 25 米長游泳池、水療池、桑拿浴室、按摩浴缸及具有先進設備的健身室。

此外，區內有一系列完善的教育設施，包括Royal Wharf Primary Academy school，針對幼兒教育的Nest innovative day nursery school 及Macaroni Penguin 教育中心。區內還有全科醫生和牙醫診所、酒吧與農墟等充滿活力的地方。

【Presented by：WAW Creation】

Riverscape, The Forshaw

地址：London E16

發展商：Ballymore and Olxey

住宅數目：82伙

面積：556至1,038平方呎

間隔：1至3房

入場價：445,000英鎊起

落成日期：2024年第4季

代理：仲量聯行

查詢：3759 0909|

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