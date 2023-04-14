英國樓價及匯率下跌機會低 曾志英建議分散資產配置

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通脹加息環境持續，金融危機亦存在變數。曾志英認為，美國政府和聯邦儲備局已意識到早前瘋狂加息會危害美國金融體制，因此現時顯得有些「進退維谷」。目前只有二三線銀行受到衝擊，一線銀行仍然穩健，但難料繼續加息會令一線銀行受到影響。鑑於加息引發經濟及金融問題，市場已有聲音提出要停止加息，甚至要在下半年減息。曾志英強調，市場已預期5月份將會加息0.25%，關鍵是之後會否停止加息。

息差收窄令美元下跌

市場對美國結束加息已有了心理準備，曾志英認為重點落在歐洲和日本方面。他指出，歐洲目前並未顯示出停止加息的跡象，特別是英國通脹情況仍然嚴重，二月份通脹維持在10%左右，英國央行亦表明會持續加息，將拉近歐美或英美之間的息差。由於美國以往佔有息差優勢，令美元一直保持強勢，假如美國停止加息，而歐洲和英國維持加息一段時間，將會拉近與美國之間的息差，導致美元下跌。

美元指數在去年4月、今年1月及最近都在102水平徘徊。曾志英表示，美元指數102水平非常關鍵，如果失守，就可能下試到100水平。以英鎊兌美元為例，在去年9月曾低見1.035，現已升至1.24左右，漲幅達到18%，預料1.26將會是重要的阻力位。他相信美國加息，有機會令英鎊兌美元稍微下跌到1.21至1.2，但跌穿1.2的機會不大。

挑戰美元霸主地位

除了加息陰霾，銀行倒閉也對經濟及金融帶來危機，曾志英表示，有資金開始流出美國債券市場，甚至開始挑戰美元的霸主地位，有些國家已使用人民幣進行交易，例如巴西、俄羅斯、中東及東南亞一些國家等。相信美元的地位會有所變化，雖不至會戲劇性地在年內完全轉變，但美元上升趨勢已明顯改變。

俄烏戰爭未停，銀行危機仍未解除，這些都是潛在隱憂。曾志英期望在各國的努力下，能夠實現俄烏戰爭的完美結束。另外，明年11月美國總統選舉有可能成為催谷經濟的動力，或會成為最佳的投資時機。

英國3月樓價增長放緩

根據Halifax資料顯示，英國3月樓價按月上升0.8%，平均樓價為287,880英鎊，已連續上升3個月。曾志英坦言，英國樓市在去年底開始明顯回落，到今年二三月開始喘定。由於英國可能會持續加息一段時間。相信今年第二季之後的樓價，只會維持平穩狀態，而未有再度上升的條件。但無論如何，對港人而言也是「好消息」，未入市的買家，英國樓價已下跌3-5%，英鎊匯率也算便宜。早兩年買入的也「無壞」，此前樓價升幅有一成多，即使最近回調也是有所進帳。加上很多買家到最近才收樓，可享受低匯率環境。

日央行維持寬鬆貨幣政策

日本方面，由於通脹未達至2%持續目標，日本央行新行長上田和夫認為，目前適合維持超寬鬆貨幣政策。曾志英表示，新任行長在上任前並不贊成大幅量化寬鬆，因為日本長期以來奉行央行買債的政策，現時日本國債已累積至3.5萬億美元，數字相當驚人。但由於日本奉行低利息、低匯率政策，全球很多投資者借日元進行利差交易，如果突然改變量化寬鬆政策，資金會從四方八面撤走，對全球金融帶來非常大的震蕩。因此他相信政策改變只會是循序漸進。有見最近日元輕微下跌，曾志英認為美元兌日元在134至135的區間阻力大，難以升至140。有意到日本旅行或在日本置業，可在美國加息之前部署吸納日元。另外，日本政府已批准在大阪開設賭場，大阪樓價相對東京低，長遠部署也值得考慮。