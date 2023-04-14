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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：投資新加坡樓 避險升值雙重優勢

【Presented by：WAW Creation】近年香港和新加坡經常被營造為競爭對手，不少人將兩地作比較，我身為長年在香港工作的新加坡人，有種手心手背都是肉的感覺，誰勝誰負不重要，希望良性競爭可以令亞洲兩大城市不斷進步。

Presented by：WAW Creation

 

去年私樓樓價上升8.4%

要說香港和新加坡的相似之處，在我眼中，必然是如坐火箭的樓價。以往兩地樓價大有距離，但過去一年，香港樓價回落，新加坡樓價則持續增長，根據新加坡市區重建局數據，去年私人住宅價格上升8.4%，將香港和新加坡的樓價差距拉近些少，但相差仍至少有四至五成，這對投資者來說有甚麼啟示﹖

先分享身邊朋友的獨特見解，新加坡政府為壓抑樓市，不斷為「辣招」加辣，對海外投資者最大影響的是首置額外買家印花稅由15%增至30%。不過升級辣招似乎敵不過投資者的如意算盤，一些來自中國內地的朋友近年因工作關係長居新加坡，按照樓市政策，新加坡永久居民的首置樓額外買家印花稅只是5%；以往很多移居新加坡的海外買家會留待獲得永久居民身份後才置業，但近年有朋友急不及待入市，我問他們為何不等多幾年慳一筆花稅，原來他們擔心幾年後的樓價升幅比30%的稅率更高！

 

辣招升級無礙投資熱情

經歷三年疫情，世界在表面上暫停或放慢了腳步，其實更多人趁這段時間思考當前的社會和經濟形勢，重新調整投資甚至人生方向。近兩年香港人專注研究英國樓，新加坡人開始活躍於日本物業市場，而內地人則湧入新加坡市場。事實上，近年全球地緣政治局勢緊張，引發通脹、貨幣貶值等問題，反觀新加坡經濟、政治、社會環境相對穩定，據報去年有多達五百間中國公司將總部遷往新加坡或在新加坡登記，以避開政治風險。與此同時，新加坡物業亦深受各地投資者歡迎，因「坡紙」抗跌力強，匯率穩定，那怕樓價持續上升，投資者的心態是不怕買得貴，最怕是有錢都買不到，所以辣招再辣，仍吸引大批追隨者。

 

持美護照慳印花稅

作為新加坡人，有朋友想買新加坡樓，我必然成為顧問。我揀樓盤出名挑剔、嚴格、要求高，對英國、日本、泰國樓尚且如此，何況在自己地頭﹖

買新加坡樓，首選買可攻、租可守的傳統豪宅區，位於市中心第十區的高質地段荷蘭村（Holland Village），是非常受年輕人和外國人歡迎的品味社區。據說此區最初由荷蘭裔人士建立，保留了很多充滿歐陸色彩的歷史建築，近年區內增加不少文化及生活配套，包括新型住宅、食肆、商舖、消閒及娛樂設施等，加上交通方便，由荷蘭村地鐵站到烏節路只需十分鐘左右，大受中產人士和外籍家庭追捧。

目前荷蘭村最新的大型屋苑項目，兩房單位由坡紙210萬起，可承造最高七成按揭。值得一提的是，新加坡和美國之間有自由貿易協定（FTA），美國公民於新加坡買樓享有等同當地公民的待遇，換言之，如果你持有美國護照，買新加坡樓可以慳30%印花稅！