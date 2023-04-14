樓盤點睛：英國諾域治

【Presented by：WAW Creation】
Norwich諾域治曾經是英國的第二大城市，現有21%的居民來自倫敦，樓價比倫敦低40%，加上距離Cambridge只有70分鐘的車程，可稱為親民版劍橋。地標項目St James Quay位處Norwich熱門地帶River Wensum旁，以全新社區之姿，融合時尚建築及傳承歷史文化氣息，可飽覽美麗的河畔景色，與市中心僅數步之遙。
Norwich擁有超過 10%的土地面積是受保護的綠化地區，是唯一位於國家公園的城市。於2018 - 2022年間被Sunday Times評為Best Place to Live，是最宜居的英格蘭東部城市。市內有完善的生活配套設備，商店、美食、市集、畫廊、醫院、兩座大教堂及兩所大學一塵俱全，生活便捷可比擬香港。
St James Quay由獲獎無數的5星級開發商Hill打造，坐落古羅馬歷史名城內的現代建築，提供2座大廈共61個單位，並有35個固定車位。項目鄰近有咖啡廳、便利店、印刷博物館、水上活動中心。3英里範圍內有約20間被Ofsted評為 「Outstanding」學校。10分鐘即達英國排名25的著名大學 University of East Anglia，是不少家長心儀的子女升學城市。步行10分鐘可達Norwich火車站，到倫敦 Liverpool Street站或劍橋，分別只需90分鐘及70分鐘車程，非常方便。單位租金回報率高達7%。
Presented by：WAW Creation
地點：Barrack Street, Norwich, NR3, 1TY
電郵：info.hk@L2international.com
電郵：enquiries@first-ip.com
地點：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒Canvas 5