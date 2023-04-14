樓盤點睛：英國諾域治

Norwich擁有超過 10%的土地面積是受保護的綠化地區，是唯一位於國家公園的城市。於2018 - 2022年間被Sunday Times評為Best Place to Live，是最宜居的英格蘭東部城市。市內有完善的生活配套設備，商店、美食、市集、畫廊、醫院、兩座大教堂及兩所大學一塵俱全，生活便捷可比擬香港。

St James Quay由獲獎無數的5星級開發商Hill打造，坐落古羅馬歷史名城內的現代建築，提供2座大廈共61個單位，並有35個固定車位。項目鄰近有咖啡廳、便利店、印刷博物館、水上活動中心。3英里範圍內有約20間被Ofsted評為 「Outstanding」學校。10分鐘即達英國排名25的著名大學 University of East Anglia，是不少家長心儀的子女升學城市。步行10分鐘可達Norwich火車站，到倫敦 Liverpool Street站或劍橋，分別只需90分鐘及70分鐘車程，非常方便。單位租金回報率高達7%。

Presented by：WAW Creation

St James Quay

地點：Barrack Street, Norwich, NR3, 1TY

發展商：Hill Group

面積：467至908平方呎

戶型：一房、兩房，兩房複式

產權：250年租賃產權

售價：179,950英鎊起

代理：L2 International

查詢：6286 4657

電郵：info.hk@L2international.com

代理：第一國際物業

查詢：9281 5258

電郵：enquiries@first-ip.com

英國物業St James Quay展銷會

日期：4月22及23日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒Canvas 5