moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：英國諾域治

【Presented by：WAW Creation

英國諾域治：St James Quay 樓價低於倫敦及劍橋 享河畔美景

Norwich諾域治曾經是英國的第二大城市，現有21%的居民來自倫敦，樓價比倫敦低40%，加上距離Cambridge只有70分鐘的車程，可稱為親民版劍橋。地標項目St James Quay位處Norwich熱門地帶River Wensum旁，以全新社區之姿，融合時尚建築及傳承歷史文化氣息，可飽覽美麗的河畔景色，與市中心僅數步之遙。

Norwich擁有超過 10%的土地面積是受保護的綠化地區，是唯一位於國家公園的城市。於2018 - 2022年間被Sunday Times評為Best Place to Live，是最宜居的英格蘭東部城市。市內有完善的生活配套設備，商店、美食、市集、畫廊、醫院、兩座大教堂及兩所大學一塵俱全，生活便捷可比擬香港。

St James Quay由獲獎無數的5星級開發商Hill打造，坐落古羅馬歷史名城內的現代建築，提供2座大廈共61個單位，並有35個固定車位。項目鄰近有咖啡廳、便利店、印刷博物館、水上活動中心。3英里範圍內有約20間被Ofsted評為 「Outstanding」學校。10分鐘即達英國排名25的著名大學 University of East Anglia，是不少家長心儀的子女升學城市。步行10分鐘可達Norwich火車站，到倫敦 Liverpool Street站或劍橋，分別只需90分鐘及70分鐘車程，非常方便。單位租金回報率高達7%。

Presented by：WAW Creation

 

St James Quay

地點：Barrack Street, Norwich, NR3, 1TY

發展商：Hill Group

面積：467至908平方呎

戶型：一房、兩房，兩房複式

產權：250年租賃產權

售價：179,950英鎊起

代理：L2 International

查詢：6286 4657

電郵：info.hk@L2international.com

代理：第一國際物業

查詢：9281 5258

電郵：enquiries@first-ip.com

英國物業St James Quay展銷會

日期：4月22及23日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒Canvas 5