墨爾本Southbank Airbnb短租表現極佳地段 樓王Melbourne Square第二期 享繁華都會便利

是墨爾本Southbank稀有大型綜合發展項目，自開售以來，一直是當地樓市焦點，有華人更看好

項目的投資回報，購入5個單位作為自住及出租之用。項目第一期現已落成，錄得高達7厘的長租

回報率。萬眾期待的第二期亦已登場，同樣受到買家追捧。

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Southbank區是市中心延伸的甲級寫字樓商業區域，就像香港的中環和金鐘，有多間國際企業分部進駐。由於地理位置優越，加上極致便利的住宅生活，因此備受附近工作的高薪白領青睞，坐擁大量高收入優質租客來源。此外，Southbank是不少商務客及旅客的落腳地，有不少五星級酒店以及Airbnb民宿選址於此，租金回報也是全墨爾本表現極佳的地區之一。即使不是旅遊旺季，也經常出現「一房難求」的情況，空置率低至1.4%。

屢獲獎項的明星屋苑

作為市中心南岸別具一格的綜合式住宅項目，Melbourne Square曾榮獲多項被喻為地產界「奧斯卡獎」的明星屋苑，包括2022年澳洲房地產委員會大獎的最佳綜合發展項目、2021年UDIA卓越獎的最佳綜合發展項目、2020年亞太區房地產大獎的最佳綜合發展項目及最佳高層建築等殊榮。

項目集高端住宅、全座甲級寫字樓、購物商店、墨爾本首間雙層Woolworth超級市場、休閒娛樂及幼兒中心等設施於一身。擁有高達3,700平方米的超巨型綠化面積，為住戶提供廣闊園林及生活空間，加上國際奢華酒店品牌Hilton進駐，盡顯尊貴不凡。項目第一期由兩座大樓組成，東座（East tower）和西座（West Tower）分別高68層和53層，合共提供1,054個單位。樓高73層的第二期共有619個單位，設有多種戶型的1至4房單位選擇，結合極稀有8戶頂層複式公寓（Penthouse），實用面積由538至1,851平方呎，入場價低至港幣277萬元起。

智能化生活配套

Melbourne Square第二期是一個面向未來、追求智慧化生活的專案。提供高科技技術、家庭自動化（智能家居控制、全自動化快遞收取、乾洗服務、遛狗服務、寵物清潔、24小時禮賓部）及電子汽車充電器等。整個項目不使用燃氣，配備高端品牌的電磁設備，堅持零碳及高能源效率，並會在收樓時為每位業主提供WELL健康建築標準的認證。此外，項目提供遊泳池、水療中心、私人影院、酒廊、健身室、瑜伽室、遊戲室、私人宴會廳、虛擬高爾夫球場等16種設施，休閒娛樂配套非常豐富。

毗鄰CBD生活便利

Melbourne Square最新一期由屢獲殊榮的發展商OSK Property聯手知名建築事務所Cox Architecture、室內設計團隊Carr Design Group共同打造，毗鄰南半球最大賭場娛樂區Crown Casino、會展中心、皇家植物園及DFO購物中心等，與CBD僅一河之隔，盡享繁華都市和綠色生活的居住體驗，可將Yarra River、海景及市中心繁華美景盡覽無遺。只需8分鐘車程即可到達RMIT皇家理工大學，10分鐘到墨爾本大學。

項目第一期有華人買家購買5個單位作自住及投資出租之用，原因是當區生活氣息較濃，不像CBD人多嘈雜，而且社區配套迎合需要，到CBD的通勤時間非常短，在此生活感到舒適。作為投資，則由於Southbank是在墨爾本Airbnb排名前列的區域，Melbourne Square性價比好，短租回報率高，在舉行澳洲網球公開賽及F1賽車比賽期間，兩房單位租金可達1,000澳元左右一晚，非常可觀。

墨爾本Melbourne Square展銷會

日期：4月22及23日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

免費講座

主題：90後投資達人分享會

日期：4月22日（星期六）

時間：下午2時30分

主題：澳洲Airbnb工作坊

日期：4月23日（星期日）

時間：下午2時30分