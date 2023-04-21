項目由英國建築公司Allford Hall Monaghan Morris 設計，樓高22 層，採取紅磚外牆建築，項目地下至7 樓設有 160,000 平方呎的辦公及零售空間。7 樓設住戶專屬空中陽台、休息室及各式住戶設施，15 樓以上備有 100 個全新時尚單位，提供一系列開放式、1 房、2 房及3 房豪華住宅。每戶均有落地窗，配備全屋地板供暖和製冷系統設備，以及裝有抽風系統，大部分單位還有露台及冬季玻璃花園，締造奢華舒適生活。

項目提供24小時專屬禮賓服務，設有自家應用程式，給住戶非接觸式生活體驗。項目更設有私人影院、高爾夫模擬室、配套瑜伽室的私人健身套房、私人護理室等設施，以及一個由新加坡濱海灣花園Gardens by the Bay 背後的景觀設計團隊、知名景觀設計事務所 Grant Associates 悉心設計的露天花園陽台，種有多種關顧城市生物樣性的植物，並可飽覽整個金融城及Shoreditch 繁華景觀。

The Arc 位於五個各具特色地區的十字路口，包括Old Street、Shoreditch、The City 金融城、Angel 及 Clerkenwell，周邊不乏米芝蓮星級餐廳、咖啡店及充滿活力的酒吧等。隨着Old Street 站進行重點翻新、橫貫鐵路伊利沙伯線開通，住戶還可享有完善交通網絡。從Old Street 站出發，3 分鐘內可達Bank 站、7 分鐘內可達King's Cross St. Pancras 站、10 分鐘內到達London Bridge 站。而經伊利沙伯線的Farringdon 站，31 分鐘內可達希斯路機場。此外，項目距離多間倫敦著名學府僅 40 分鐘路程，包括中央聖馬丁學院、倫敦大學學院、倫敦經濟學院及倫敦帝國理工學院等。

Presented by：WAW Creation

The Arc展銷會

日期：4 月22 及23 日（星期六及日）

時間：上午 11 時至下午 6 時

地點：香港文華東方酒店2 樓告羅士打廳

代理：第一太平戴維斯，國際住宅物業

查詢：2842 4472

電郵：IRS@savills.com.hk