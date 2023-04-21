【Presented by：WAW Creation】
The Arc 坐落倫敦一區EC1，距Shoreditch 僅幾步之遙，是City Road 上的地標新貴。專門售賣亞洲地區食品的天天超市及知名健身中心UFC Gym亦已落實簽約租用項目底層商舖，為投資者及用家帶來更大吸引力。項目將於今年初夏竣工，售價由725,000 英鎊起。
項目由英國建築公司Allford Hall Monaghan Morris 設計，樓高22 層，採取紅磚外牆建築，項目地下至7 樓設有 160,000 平方呎的辦公及零售空間。7 樓設住戶專屬空中陽台、休息室及各式住戶設施，15 樓以上備有 100 個全新時尚單位，提供一系列開放式、1 房、2 房及3 房豪華住宅。每戶均有落地窗，配備全屋地板供暖和製冷系統設備，以及裝有抽風系統，大部分單位還有露台及冬季玻璃花園，締造奢華舒適生活。
項目提供24小時專屬禮賓服務，設有自家應用程式，給住戶非接觸式生活體驗。項目更設有私人影院、高爾夫模擬室、配套瑜伽室的私人健身套房、私人護理室等設施，以及一個由新加坡濱海灣花園Gardens by the Bay 背後的景觀設計團隊、知名景觀設計事務所 Grant Associates 悉心設計的露天花園陽台，種有多種關顧城市生物樣性的植物，並可飽覽整個金融城及Shoreditch 繁華景觀。
The Arc 位於五個各具特色地區的十字路口，包括Old Street、Shoreditch、The City 金融城、Angel 及 Clerkenwell，周邊不乏米芝蓮星級餐廳、咖啡店及充滿活力的酒吧等。隨着Old Street 站進行重點翻新、橫貫鐵路伊利沙伯線開通，住戶還可享有完善交通網絡。從Old Street 站出發，3 分鐘內可達Bank 站、7 分鐘內可達King's Cross St. Pancras 站、10 分鐘內到達London Bridge 站。而經伊利沙伯線的Farringdon 站，31 分鐘內可達希斯路機場。此外，項目距離多間倫敦著名學府僅 40 分鐘路程，包括中央聖馬丁學院、倫敦大學學院、倫敦經濟學院及倫敦帝國理工學院等。
Presented by：WAW Creation
日期：4 月22 及23 日（星期六及日）