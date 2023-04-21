翔勝視野：伯明翰邁向樓市爆發期

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用家和投資者追捧

這幾年海外物業市場變動極大，我們作為代理必須緊貼市場變化，了解不同客人的需求。新一批準移英人士在選擇物業方面有甚麼要求呢﹖

這些有意移民又心大心細，暫時未想長住而日後可能移居的買家，揀樓聚焦於出租、回報和升值潛力三大重點。他們並非資深投資者，對入場門檻較高的倫敦物業興趣不大，反而英國第二大城伯明翰的新樓則完全符合預算和期望。

伯明翰物業同時受用家和投資者追捧，可謂佔盡天時地利人和，到底當地市場有甚麼優勢﹖

其實今年英國多個城市的市中心一手樓均錄得增長，其中伯明翰新樓平均價升5%，平均租金升18%，反映住屋需求殷切。在最多香港人落腳的英國城市中，暫時以伯明翰和曼徹斯特的樓市最突出，原因是有愈來愈多移民、留學生及專業人士遷入，住屋需求長期處於供不應求的狀態，預期在五年內，兩地樓價將有近兩成增長。

租金回報近六厘

人口快速增長的地區，都是發展中的城市，伯明翰市政府在2011年開展長達二十年的「Big City Plan」，總投資額一百億英鎊，透過擴大市中心版圖，重新規劃商業、住宅及基礎建設，將伯明翰提升為一級城市。現時正在興建的HS2高速鐵路，首階段將貫穿倫敦至伯明翰，屆時往返兩地只需四十五分鐘。當地市政府亦大力擴建市內鐵路網以配合整體發展，內外交通四通八達，對上班族來說是一大喜訊。

基建陸續落成，隨之而來的必然是各大企業爭相插旗，高盛、滙豐、羅兵咸永道、畢馬威、安盛等跨國集團早在一般投資者還未覺察時，已紛紛在當地設立辦事處，因而吸引大量年輕專業人士前往當地工作和生活。近年伯明翰是英國人口增長最快、房屋需求最強的城市，但可供租售的房屋數量極少，造成樓價租金愈升愈有，租金回報迫近6%。

低成本高回報

伯明翰平均樓價只及倫敦約三分之一，目前市中心全新一房單位由二十六萬英鎊起，加上當地生活成本相對較低，成為移民升學的熱門地。有網站根據英國城市的生活費、雜費、租金等作比較，發現四人家庭在倫敦每月支出約三千鎊，在曼徹斯特約需二千四百多鎊，在伯明翰則只需二千一百鎊左右，絕對是低成本高回報，所以當地樓市蓬勃發展。

最近有朋友從伯明翰回來，形容市中心「沙塵滾滾」，因當地各處均大興土木，相信未來一兩年會正式進入樓市爆發期，趁高位前入市，可以賺盡日後的升勢。