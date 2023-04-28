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翔勝視野：日本旅遊業 迎兩波黃金潮

【Presented by：WAW Creation】日本旅遊業極速反彈，不但各地景點人山人海，同時還激發海外買家的投資意欲。

最近不少客戶對日本全幢物業有興趣，我便充當領隊，帶新加坡和香港客飛去大阪實地視察。為避開復活節長假人潮，我刻意安排假期後才出發，想不到關西機場一樣逼爆，入境等候區人龍超長，不過難得的是排隊的人都很有耐性，以香港人的急躁個性，換了在香港要排長龍的話，早已怨聲四起，但身在日本，等候氣氛竟然安靜詳和，這就是日本的神奇之處！

在排隊期間，我看着身邊延綿不斷的人龍，內心暗自高興，作為投資者，有甚麼開心得過客似雲來﹖

過去兩三年大家對日本樓市抱着懷疑態度，甚至認為復常後前景仍然黯淡，我則一直力排眾議，堅信日本樓的實力和潛力，事實證明，我非但沒有跌眼鏡，面對一眾向我投下信任票的客人亦有所交代。

Presented by：WAW Creation

 

大阪賭場落實興建

今次帶準買家實地睇樓，我們在途中收到日本政府送上的大禮，就是拍板興建大阪夢洲賭場度假村，賭場預計2029年秋冬開幕，預計每年吸引二千萬旅客，連同2025年舉行的世博會，可以想像，未來十年將會是大阪旅遊業的黃金期。

當日本市場還在消化這個大喜訊之際，大阪樓價亦悄悄乘勢而起，但由於當地物業價格稍低，加上日圓低水，海外投資者只要出手夠快，仍然買得到物超所值的潛力盤。

很多人以為全幢物業肯定價值不菲，其實任何物業都有平有貴，較小型的全幢物業入場價由四百多萬港元起。這個價錢連新界二手樓亦未必買到，如連租約買入，租金收入有保證；業主也可將整幢物業翻新或拆卸重建，完成後作民宿或商舖出租，每年租金回報高達五至八厘。

 

民宿一房難求

事實上，最近我先後三次到訪日本，原先都計劃入住公司旗下的民宿，但每次均預約爆滿，我惟有租住其他地方。我雖然有丁點失望，但同時又非常高興，一證明大阪民宿一房難求，二證明我們的出品和服務有水準，大受遊客歡迎。

我自2019年開始發展The Peak系列，至今在大阪共建成四個物業，首三個項目分別位於心齋橋、難波和天下茶屋，較早買入單位的業主正穩定收取五至八厘租金回報。

最新落成的The Peak Chiyozaki ~ Osaka Dome位於大阪市西區千代崎，為甚麼我當初會看中這個地段呢﹖

原因是千代崎距離夢洲不遠，前往世博會會場和未來賭場只需十多分鐘，而且樓盤位處日本人社區，附近有齊大型購物商場、超市、餐廳等，目前單位入手價只需195萬港元起，此時入手，佔盡天時、地理、人和優勢。