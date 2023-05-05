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專家觀點>海外置業錦囊

曼谷樓市獲當地買家支持 SQM咫尺環球料年升5%至10%

【Presented by：WAW Creation】經歷疫情洗禮，泰國經濟逐漸走出谷底。在泰國放寬入境限制後，SQM咫尺環球置業有限公司隨即舉辦「睇樓團」，以「一對一」形式安排港人在旅遊期間抽空睇樓。銷售總監區愷恩（Joey）表示，曼谷現時市況非常熱鬧，社區商場人流量非常多，購買力強勁，復蘇步伐超出想像。他預料曼谷樓市會繼續向好，一年可獲5%至10%升幅。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

曼谷樓市表現良好，Joey不諱言，海外買家購買力未及疫情前，但是本地購買力卻非常強勁，特別是400萬泰銖以下物業的成交量驚人。有樓盤開售一

星期即售出逾千個單位。他形容數字「很誇張」，原因是樓盤位處兩間大學中間，有商場等足夠的社區配套，吸引很多家長排隊買樓給子女居住。

樓市受到當地人支持，Joey解釋是因為當地銀行放寬樓按貸款，以鼓勵有能力的年青人及中產階層「上車」。300萬泰銖以下物業，只要是首置自用，有足夠入息證明，基本上可以做到100%按揭貸款。他又指出，曼谷樓盤銷售極端，800萬泰銖以下的公寓受當地人歡迎，800萬泰銖以上的公寓銷情緩慢，然而排屋、半獨立屋及獨立屋，卻又有理想銷售。例如位處較南邊位置的Bangna，不論是細價樓或獨立屋，近期銷售也很理想。

 

買家追求生活品質

曼谷樓市及樓價因疫情下跌，現已重拾升軌。據REIC的數據顯示，今年泰國曼谷公寓一手樓價指數較去年第4季上升2.9%。Joey指出，曼谷樓市未及疫情前高峰，特別是疫情前推售的樓盤通常設有三年樓花期，到今天入伙階段，發展商減價促銷貨尾單位，樓價比高峰期有一成折讓。他強調，要

在當中「尋寶」，必須要選擇鄰近BTS、MRT等鐵路沿線樓盤。另外，當地人現時對生活有更高要求，選擇有完善會所設施、鄰近大型超市及商場等

配套的公寓單位，類似香港的大型綜合性發展項目就「贏面極高」。

 

港人買家目標多自住

SQM咫尺環球舉辦的「曼谷睇樓團」，在復活節期間反應理想，買家以兩房單位或排屋為選擇目標。Joey表示，現時港人買家會以自用為先，將單

位用作家庭聚會，並喜歡選擇現樓或接近入伙的項目，置業心態不再只是「買細單位收租」。另外，以往買家會以公司持有物業，以獲取物業的永久業權（Freehold），現在有經驗的香港投資者則會選擇租賃業權（Leasehold），因為一般可提供「30+30+30年」續約，不用再持有公司及每年審計。

 

新簽證便利長期居留

泰國去年9月推出新的「長期居留（LTR） 」簽證，提供「5+5 」共10年的簽證及工作許可。Joey透露，新簽證吸引很多香港熟客申請，對於經常到

訪泰國，並在泰國持有物業的客人更感興趣。他解釋，LTR簽證的好處是在計算資產物業時，可將以往買入的物業一併計算在內。以往的簽證，只要在

泰國居留180日，就需要將海外收入報稅，LTR簽證則沒有相關要求，海外收入完全不用報稅。另外，LTR簽證的年期較長，每年只需向移民局報到一次即可。不僅有助海外人士到泰國居住及升學，對當地樓市也帶來幫助。

 

東盟國家投資泰國

曼谷近年基建發展迅速，道路及運輸網絡鋪設完善，吸引了愈來愈多海外投資者進入。Joey坦言，雖然中國客戶的購買力未如以往強勁，但卻得到東盟國家的青睞。中價盤以越南、緬甸、柬埔寨的購買力最強，豪宅則獲新加坡及中東資金支持。隨着泰國發展東部經濟走廊（EEC），加上很多外國投資，令泰國就業機會增加，失業率持續下降。為吸引專才，當地也向部分企業及高技能專業人士提供稅務優惠，特別是從事資訊科技及醫療行業，所以很多公司到曼谷設立分部，也有很多海外醫生到曼谷工作。現時，曼谷的樓價及租金穩定上升，政府也鼓勵年青人及中產階層置業。他估計在此趨

勢下，每年樓價可享5%至10%升幅。

 

Atmoz Bangna 售港幣38餘萬元起

由泰國發展商Assetwise打造，佔地逾4英畝的度假式社區Atmoz Bangna， 以「Everyday Vacation 」概念設計，配以多元化度假酒店設施，展現泰國休閒寫意生活角度。項目以全新現樓發售，售價只需約港幣38餘萬元起，展銷期間奉送全屋傢俬。

項目位於曼谷投資潛力優厚的Bangna區域， 坐落曼谷傳統CBD 及東部經濟走廊（EEC）之間，享有未來經濟核心樞紐優勢。現時該區已有多個大型企業相繼進駐，並有多個大型項目即將落成，例如Bangkok Mall、Mega City、LRT 機場線等，日後可輕鬆往返市中心及素萬那普國際機場。

Bangna是一個相對成熟及已發展的住宅區，項目鄰近黃色線Sri-Iam站及Bangna-Trad主幹道，城中購物熱點Mega Bangna、Central Village、Central Plaza、Siam Premium Outlet 及IKEA 等近在咫尺，附近還有多間國際學校及醫院，社區配套一應俱全。

Atmoz Bangna提供1,100永久業權住宅單位，設有開放式及1房單位選擇，每戶均設智能家居系統、空氣淨化及濾水設備，住客還可專享逾50,000呎休閒設施，包括30米陽光泳池、森林公園、星空營地、泰式水療、家庭影院及共享工作間等，娛樂設施豐富。

代理：SQM咫尺環球

查詢及Whatsapp：9030 0119（Joey Au）