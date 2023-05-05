翔勝視野：Greenwich 十億英鎊綠色社區

回想過去兩年，我們花了不少時間研究這些新興社區的發展前景，最初向客人介紹時，不少人都半信半疑，幸好我們累積多年的信譽足以令人信服。早前以低價入市的買家已經賺到升值和回報，至於尚在猶豫的一羣，我只能奉勸大家把握時機，因為去年不少人幻想的英國樓價大跌市並沒有出現，當地經濟及樓市都比預期硬淨，一心等樓價跌至谷底才入市的準買家恐怕要失望。

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度假勝地大變身

在眾多新興社區中， 我個人特別喜歡Greenwich，這個位於倫敦東南部的皇家自治區（Royal Borough），自十五世紀已受英國皇室加持，著名景點有格林威治皇家天文台、格林威治皇家公園、英國海事博物館等，市內環境清幽，氣氛悠閒，數百年來都是熱門的度假勝地。

Greenwich面積甚廣，倫敦市政府計劃將部分地區改造成綠色社區，其中Kidbrooke由政府與上市發展商Berkeley Group合作開發， 耗資十億英鎊建造全新社區Kidbrooke Village，計劃發展至今已十多年，社區配套非常完善，設有Kidbrooke鐵路站、超市、餐廳、醫療中心、文娛康樂設施，屋苑內外更有大量綠化空間。

預計到2030年，整個項目將提供超過五千個新住宅單位， 現時我們正全球首推最新一期Central Gardens。

投資新區三大注意

不時有準買家向我們反映，投資新興社區似乎很冒險，因為難以掌握地區的未來發展。我認為投資者可以從三方面觀察：

一， 是地區本身的環境和吸引力。以Greenwich為例，皇家自治區本身是地位的象徵，不少喜歡倫敦，但又希望遠離鬧市的人都選擇在此落腳。

二，是發展商實力。Kidbrooke Village由英國龍頭發展商Berkeley Group一手打造，由他們規劃的綜合社區一向贏盡香港買家的口碑，質素有保證。

三，要睇準入市時間。如果買家不急於飲「頭啖湯」，可以選擇發展至中期的物業，因為剛動工發展的社區樓價必然低，升值空間大，但很多人怕做開荒牛，就像二十年前的將軍澳，不少人聽見已「耍手擰頭」，但今時今日將軍澳的居住人口達五十萬，人數還在不斷增加中。

留意連中三元優質盤

Kidbrooke Village 現推出全新一期Central Gardens，香港首次公開發售！項目位置距離鐵路站僅1分鐘步程，由Kidbrooke鐵路站前往倫敦市中心London Bridge及Canary Wharf，車程只需二十分鐘左右，深受倫敦上班族歡迎。

我經常說，不論用家還是投資者，買英國樓都要買啱地方、買好地方、買英國人喜愛的地方，這種「連中三元」的優質盤非常搶手，錯過的話未知何時再有機會！