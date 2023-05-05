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樓盤點睛：澳洲布里斯本 聯排別墅巡禮澳洲女首富居住地呎價港幣3,300元起

【Presented by：WAW Creation】澳洲布里斯本：聯排別墅巡禮澳洲女首富居住地呎價港幣3,300元起

澳洲樓價去年勁升23.7%，其中布里斯本全年升幅更達27.4%，是18年來最大年度升幅。布里斯本的租務市場亦十分活躍，最新空置率跌至0.9%，獨立屋租金更按年上升11.2%。隨着布里斯本獲得2032年奧運會主辦權，有樓市研究機構預測，布里斯本受惠奧運效應及基建發展，樓市將迎來黃金時代，樓價更有望倍升。Ray White將在本周末舉辦布里斯本聯排別墅巡禮，精選市內入場價親民的矜罕聯排別墅屋苑，提供雙層及三層、3房至4房聯排別墅，現樓及樓花項目同步發售，最平售價為360萬港幣起。

Presented by：WAW Creation

 

Hawthorne 是布里斯本傳統富人區，蟬聯多 年最貴豪宅榜首，匯聚了不少身價過千萬的超級豪宅， 澳洲女首富「礦業富婆」Gina Rinehart早年亦曾於該 區置業。Ray White推薦的河畔聯排別墅，距離市中心 僅7公里。項目已屆現樓，可即買即入住。當中主打的 3房至4房雙層聯排別墅，全部連雙車位及私人庭院花 園，實用面積由2,453至3,728平方呎不等，部分更內設 私人游泳池，呎價只需港幣3,300元起。

另外，布里斯本性價比極高的四房特色聯排別墅，距離布里斯本CBD只需20分鐘車程，12分鐘到南區最大型購物中心Westfield Garden City，入場價僅360萬港元起。此外，還有距離市中心僅9公里的聯排別墅，以及擁超級名校網區Kenmore的聯排別墅可供選擇。

 

澳洲布里斯本聯排別墅巡禮

日期：5月6及7日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室 The Balmoral Display Gallery

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

免費講座

主題：澳洲睇樓團「開箱」澳洲女首富居住地區

日期：5月6日（星期六）

時間：下午2時半

主題：移民布里斯本「港台夫婦分享會」

日期：5月7日（星期日）

時間：下午2時半

 