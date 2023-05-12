悉尼下北岸低密度住宅The Newlands 擁「三鐵匯聚」優勢 第一期「時光倒流價」發售

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

目前St Leonards區以價格離地的獨立屋、密度高的摩天住宅、零配套的單幢式物業，作為主要住宅組成部分。The Newlands突破市場缺口，提供同區罕有的低密度屋苑式住宅、會所配套設施及人性化服務，打造了一系列高品質公寓和底層特色大單位。項目涵蓋5棟住宅大樓，層數由6至10層不等，共提供328套精品住宅，以1至3房單位及矜罕底層複式戶型為主。

北岸繁華 配套齊全

The Newlands位於悉尼下北岸St Leonards，距離悉尼CBD約5公里，是集優美自然環境、便捷交通設施和優越人文環境為一體的悉尼傳統富人區，也是悉尼下北岸的商業中心，極受當地企業高管和高收入年輕家庭的歡迎。

St. Leonards作為北區商業重鎮，現有豐田、IBM、聯想、Tesla等國際企業匯聚，同時也是悉尼醫療、醫學研究及醫學教育機構的中心。區內以白領及專業人士為主，人文質素高，對高品質住宅需求大。此外，St Leonards 緊鄰多所頂尖公立學校、名牌高中和私立學校，包括North Sydney Boys、North Sydney Girls、Wenona School、Shore School等，附近還有Macquarie大學和澳洲天主教大學等數家高等教育機構。

鄰近鐵路 交通便利

The Newlands坐落區內黃金地段，步行7分鐘可達 Forum Plaza 購物中心、5分鐘到St Leonards火車站、8分鐘到Wollstonecraft火車站。項目還距離全新Crows Nest地鐵站約10分鐘步程，2024年通車後將可4分鐘直達Chatswood站、5分鐘直達Barangaroo站、7分鐘直達市中心Martin Place站。而在Chatswood更有大型連鎖購物中心Westfield，生活配套齊全。

綠化充足 寧靜優雅

The Newlands被鬱蔥的綠樹環繞，寧靜而優雅。除了面向開闊的Newlands Park公園外，住戶還可專享5,700平方米的私人園林、中央流水景色、帶有景觀的度假式游泳池、室外健身室、燒烤區和兒童娛樂區等豐富會所配套設施，帶來同區絕無僅有的居住享受。

高實用率開是樓盤的一大賣點，發展商在保留澳洲風格的同時，亦非常注重實用性及用家體驗。例如廚電採用創立逾百年、領導歐洲廚房家電地位的瑞士家電品牌V-ZUG，享有長達10年的售後質保服務。另外，澳洲普遍家庭對寵物的重視，項目也貼心地提供寵物配套升級，可事先為住戶加裝遠程攝錄機及隔音物料。若住戶考慮未來購入電動車，亦可提前在專屬車位上安裝電線管道，真正做到未雨綢繆。

The Newlands

地址：21 Canberra Avenue, St Leonards, NSW 2065

發展商：Top Spring Australia

單位間隔：1至3房單位及矜罕底層複式戶型

售價：澳元795,000 起

預計完工日期：2025年中

悉尼 The Newlands展銷會

日期：5月13及14日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088