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翔勝視野：投資日本的哲學

【Presented by：WAW Creation】今年的日本黃金周是疫情後首次全面大解放的長假期，日本政府為配合國內外遊客，上月預早宣佈五月八日起將Covid調整為第五類感染症，即與季節流感同級；而且提早解除所有入境防疫措施，不再對旅客進行檢測，擺明向世界各地遊客大開方便之門。

Presented by：WAW Creation

 

措施果然激發民眾的旅遊意欲，在黃金周出遊的人潮中，除了日本人外，還有來自香港、內地、台灣、新加坡、菲律賓、韓國等地的遊客，結果各地旅遊景點人山人海，盛況比起疫情前有過之而無不及。

旅遊業是日本經濟支柱之一，疫情前為GDP貢獻7.3%，如今旅遊業極速反彈，代表社會和經濟活動都回來了。

 

不低估就不投資

日本的投資前景，很多國際投資者、大商家都給予極高評價，其中之一是我向來視為投資明燈的巴菲特，最近便公開預測日本二十年後將會比現在更強。巴菲特表示，一間企業如果長遠看來被低估，就應該果斷投入資金，因此他對長期低迷的日本股票「逆勢」投資。

這種「不低估就不投資」的投資哲學，其實跟我多年來主張投資日本地產的理念不謀而合。2014年前，日本樓尚未流出海外市場，我已經覺得大有可為，如此高質素的物業，入場門檻竟比香港、新加坡樓平一大截，怎可能不叫人心動﹖加上日本政府很聰明，多年來一直大力推動旅遊業，配合2018年放寬民宿政策，變相為日本樓賦予另一重投資價值。

事實上，即使在疫情期間，內地不少投資者、新加坡基金公司及家族基金都非常關注日本市場，因為很多人正在尋找投資出路，適逢日本處於「四低一高」時期，低利息、低匯率、低樓價、低印花稅，卻享有高回報，要買一幢甚至多幢物業作長線投資並不困難。

 

金錢以外的回報

近幾年香港和新加坡物價愈來愈高，每次去完日本感受特別深，尤其當我去到公司樓盤The Peak Tengachaya、The Peak Chiyozaki ~ Osaka Dome所在的日本人社區，隨便走進一間麵店都吃到一碗性價比高的拉麵，樓盤附近的麵包店還有二十円一個的日式鬆軟麵包賣。

我帶香港和新加坡投資者實地視察，大家除了睇樓睇得高興外，對於當地的生活質素、環境和美食無不大讚，日本神奇之處是你隨隨便便都找到有質素的東西，逛一百円店都足以令人開心半天。

相比之下，香港和新加坡生活指數高，質素卻不成正比，當九龍區的納米樓、新加坡的組屋都要賣近千萬港元，同樣價錢在日本可以買入全幢物業，回報更高達八厘，而且在日本投資更有機會取得經營簽證，一家人去日本生活，賺到的不止於金錢回報，還有夢寐以求的生活環境和質素。