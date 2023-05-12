項目坐落西倫敦標誌性河畔區，毗鄰泰晤士河北岸的Wandsworth Bridge、Parson's Green及Chelsea，地段優越，附近有六個火車站和地鐵站，可輕鬆前往倫敦西區、金融城及倫敦其他地方，距離希斯路機場也不到 30 分鐘車程，非常適合飛行常客安居於此。項目更距離英國許多成績優異的學校僅幾分鐘路程，是英國擁有被評為「優秀」學校高比例的地區之一。與倫敦各式優質商店、餐館、酒吧及畫廊亦只是一步之遙，將寧靜的海濱生活與熱鬧繁華的金融城完美融合。

Hurlingham Waterfront備有一系列時尚開放式、1 房、2 房、3 房、4 房住宅單位，以及頂層特色單位，室內裝潢採用高標準的優質工藝打造，並以質感溫暖的木材貫穿。項目還提供了39,000 平方呎可持續種植的住戶專用花園，結合屋頂露台、綠意街景和寬廣庭院，為住戶創造一個尊屬私人綠洲。

項目的住客會所設施大樓將設有寬敞的入口大堂，連接的高級私人設施分佈在各樓層，包括住戶休息室、平台花園、共享工作空間、健身中心、游泳池、大型按摩浴池、桑拿浴室及蒸氣浴室等，另提供停車位可供選購。

Presented by：WAW Creation

Hurlingham Waterside

地址：362-364 Wandsworth Bridge Road, London SW6

發展商：Rockwell

住宅數目：269個

單位間隔：開放式、1房、2房、3房、4房住宅單位，以及頂層特色單位

落成日期：預計於2025年第3季落成

售價：由 595,000英鎊起

物業展銷會

日期：5月13及14日（星期六及日）– 敬請預約

地點：中環干諾道中5號 香港文華東方酒店2樓皇后像廳及歷山廳

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

查詢：2842 4472

電郵：IRS@savills.com.hk

代理：萊坊國際住宅銷售有限公司

查詢：2846 7418

電郵：IRS@hk.knightfrank.com

英國倫敦：Wembley Park Gardens 年輕社區 鄰近溫布萊球場

項目由英國上市發展商Barratt London及倫敦交通局（TfL）旗下公司TTL Properties Ltd（TTLP）合作發展，提供5座高度不一的住宅大樓，坐落於溫布萊的核心位置，可多角度欣賞倫敦天際線美景，並有望成為當區的地標性住宅。

溫布萊不僅擁有曾經舉辦1966 年世界盃及兩屆奧運會的著名景點溫布萊球場，近年更發展成為集文化、零售和商業中心於一身的年輕社區。仲量聯行最新研究指出，當區樓價比大倫敦平均水平低三分一。隨着Wembley Park和始於2000 年的溫布萊球場重建計劃漸見成效，不少年輕專業人士因此搬入該區居住。其中，Wembley Park在經過涉資25億英鎊、歷時20年的重建計劃後，現已成為世界級的旅遊地區，有多元化的購物熱點和精彩的夜生活，風景優美的綠化空間，亦不乏頂級學校和文化休憩景點，社區配套相當豐富。

Wembley Park Gardens建於TfL 停車場的舊址上，毗鄰Wembley Park地鐵站，透過Jubilee 和 Metropolitan line能輕鬆快捷地前往倫敦市中心，僅16分鐘即到Bond Street，21分鐘到King's Cross，前往東倫敦的Liverpool Street亦只需半小時。另外，溫布萊球場旁同樣有火車站，可直達Oxford、Bicester Village及Gerrards Cross等地。

項目設計糅合綠色生活概念，不但種植 80 多棵新樹，更設有太陽能電池板、綠化及生物多樣性天台、電動空氣源熱泵系統，以及對野生動物友善的園林設計。項目合共提供302伙1房及兩房單位，每戶均設私人戶外空間，首批單位將於2025年春季落成，售價僅由37.7萬英鎊起。項目更提供12 小時禮賓服務，以及景觀開揚的居民花園，滿足生活所需。

Wembley Park Gardens, Pullman House

地址：London HA9

發展商：Barratt London及TTL Properties Ltd（TTLP）

住宅數目：121伙

面積：402至767平方呎

間隔：1至兩房

售價：377,000英鎊起（約370萬港元）

落成日期：2025年春季

代理：仲量聯行

物業展覽會

日期：5月13及14日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店15樓Entertainment Suite

查詢：3759 0909

電郵：irp.hk@ap.jll.com