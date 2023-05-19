大馬碧桂園森林城市 7年建設見規模

今天，一座具規模的城市已於柔佛依斯干達經濟特區南部的海平面上崛起，部分住宅已經入伙，不少旅遊元素亦已啟動，為不少遊客帶來新鮮的體驗，成為新加坡和馬來西亞的短途遊熱門打卡地點。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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打造綠色生態之城

憑藉毗鄰新加坡，緊鄰新馬第二海關的區域優勢，四公里歡樂海岸的豐富配套設施及優美的環境設計，碧桂園森林城市一直備受注視，整體計劃將開發總面積超過7,000英畝的四個人工島。方案總土地產權面積達30平方公里，目前已完成填海面積約3平方公里，建設道路已竣工里程近36公里。開發總建築面積約400萬平方米，其中商業面積約8萬平方米，高爾夫球組團建築面積約25萬平方米，工業化基地8萬平方米。

根據早前公佈的開發計劃，森林城市首期開發建設預計25-30年，目標是打造可容納幾十萬人口的綠色生態、產城融合的智慧城市。

以「探索城市發展與自然環境的平衡之道」為主題的森林城市，經7年來發展，已經開發完成平面綠化面積286萬平方米，垂直綠化約25.6萬「延米」，大約等於400個標準足球場；繼續邁向「目之所及都是綠色」的生態之城。

這個發展方向獲得不少認同，在2022年舉行的「可持續城市與人居環境獎（颯颯獎）」頒獎盛典上，森林城市便獲頒「全球綠色智慧建造範例」獎，這已是第七度獲獎。至於業主方面的反應亦相當正面，正如已入住的業主柯亞辰便說：「我個人喜歡遠離喧嘩，被大自然環境包圍的感覺，這裏景色迷人，業務管理也良好。」

四公里海岸線柔佛巴魯打卡遊

根據資料，自去年4月邊境開放，森林城市便獲得來自大馬和國際的遊客接踵來訪，在2022年底，月均接待遊客已恢復到近6萬人次，進入23年後到訪量進一步攀升，在4月便接待了8萬組家庭和團體。

森林城市擁有悠長海岸線，已建成四公里歡樂海岸，吸引了很多遊客，也經常被活動組織者選中，開展各種活動，如跳蚤市場、越野車露營活動、哈雷摩托愛好者聚會等，在四公里歡樂海岸，森林城市還打造了眾多景點，吸引遊客前來打卡並在社交媒體分享他們的喜悅。

其中主角之一的森林城市水樂園，是短途遊的熱門選擇，目前月均接待超過3千個家庭，如是學校假期，更曾吸引6千多個家庭到訪。正如來訪的Nabila和家人便直言：「我們很享受與家人在森林城市的周末時光。這裏環境舒適，水樂園價格很親民，設施也很舒適。」

此外，於22年重裝開業的森林城市濱海酒店，在今年3月，迎來36年歷史的柔佛巴魯著名餐飲品牌「眉山」正式入駐。此前，高爾夫酒店最新引進了受歡迎的「之與」韓國烤肉，為上島遊客帶來更豐富的味蕾體驗。

高爾夫旅遊勝地

這裏的另一主角是擁有兩座18洞國際標準高爾夫球場，無論是高爾夫傳奇人物傑克·尼克勞斯（Jack Nicklaus）父子設計的傳奇球場和由中國著名高爾夫球場設計大師梁國坤設計的的經典球場，不但多次被評為亞洲百佳球場，亦收穫了大量球手的好評，2022年度累計接待球客量便近7萬5千人次，為開業以來最高。同時森林城市高爾夫球會也被譽為馬來西亞客戶體驗最佳、球場養護最好的球會。

交通便利 豐富商業業態

隨新一輪旅遊熱潮的到來，據知森林城市的商業業態，將進一步豐富，島上運營店鋪超過30家，涵蓋中日韓馬等地特色餐飲、日用百貨、家居設計、休閒理療、奢侈品購物及免稅煙酒等不同方面。同時，森林城市直接連接新馬Second Link，還開通了往返新加坡第二關口的巴士，車程僅約10分鐘，一站式接駁悠閒海濱生活與繁華獅城設施。此外，為方便森林城市業主及居民日常生活，森林城市開通有穿梭巴士，可一站直達周邊大型購物場所，如永旺、NSK trade city等。

在未來，隨着城市發展建設的推進和遊客數量的增加，森林城市將繼續補充升級更多的業主便民配套業態及兒童親子娛樂項目，營造沉浸式生態體驗，使這裏成為一個具有獨特魅力的旅遊勝地。