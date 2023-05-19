市場信息：英國劍橋新盤Knights Park 售414,950英鎊起

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據知劍橋大學亦是這個樓盤的打造者之一，第一期現已落成，深受教職員歡迎。現時推出的全新一期，提供1至3房單位，全戶均連車位及設有露台，物業售價由414,950英鎊起。

Knights Park的特色之一是擁有方便的交通網絡及完善配套，12分鐘單車車程即到劍橋市中心，並可由Cambridge車站乘坐火車輕鬆前往各地，35分鐘前往Stansted Airport，49分鐘前往London King's Cross，1小時26分鐘前往Luton Airport。此外，由於區內林立著名科技機構，包括微軟、GSK等，所以租賃需求龐大，樓價升幅亦相當顯著。

Knights Park英國劍橋物業展銷會

日期：2023年5月20日及21日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環置地文華東方酒店15樓Entertainment Suite

查詢：仲量聯行國際住宅部

電話：852 3759 0909

電郵：irp.hk@jll.com

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