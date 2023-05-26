樓盤點睛：英國倫敦、澳洲墨爾本

項目坐擁一流的公路和鐵路連接，通過The Northern line及Thameslink，只需19 分鐘即可到達King’s Cross及倫敦市中心，34分鐘到達Heathrow Airport，經M1、A5和North Circular高速公路，可輕鬆到達倫敦各地。其中，Brent Cross是英國的人氣購物中心，擁有120家商店、30多家咖啡館及餐館可供探索。King’s Cross除了是美食及購物熱點，也是科技巨頭Google及YouTube的所在地。

Hendon擁有比倫敦任何其他行政區都多獲OFSTED評定為「優秀」的中小學，鄰近有多間公立學校和私立學校可供選擇，英國排名前列的兩所學校Queenswood及Harrow在15英里範圍內，英國頂尖大學Middlesex University亦近在咫尺。此外，區內優質餐廳、酒吧和咖啡館林立，自然環境豐富，可供運動愛好者投入各類水上及戶外運動，是一個生活、讀書及工作的理想居停。

Silkstream設有8幢大廈，共提供1,309個單位，內有公共公園、佔地43,000平方呎的Sainsbury’s大型超市等設施。現推出的Lindley House時尚住宅，提供1房至3房單位，每戶均配備陽台或露台，有兩種顏色的裝修可供選擇。項目更配套24小時禮賓服務、健身室、電影院及共享工作空間，並設有地下停車場及電動車充電站。

Presented by：WAW Creation

Silkstream – Lindley House

發展商：St George Berkeley Group

地址：Hendon, London NW9

單位間隔：1房至3房

售價：423,000英鎊起

產權年期：996年（由2021年5月起）

落成日期：2025年第二季

代理：Pitchbook Property

展銷會

日期：6月3及4日（下星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環置地廣場公爵大廈30樓3001室Berkeley Group 展銷廳

查詢：6606 1819

電郵：info@pitchbookproperty.com

英國倫敦：One Thames Quay 金絲雀碼頭住宅高樓

曾建造全英國最高住宅大樓Landmark Pinnacle的著名高樓住宅發展商CPL，現於金絲雀碼頭的新商業地段推出全新樓高48層的住宅項目One Thames Quay，項目位置優越，鄰近鐵路站，並可享金絲雀碼頭、Wood Wharf、South Dock及泰晤士河美景。

One Thames Quay位處新興的繁華商業區Wood Wharf，該區有多個商住項目正在發展，租賃市場活躍，加上區內擁有超過200間商店、酒吧、餐館及咖啡廳，為住戶帶來全新奢華生活體驗。

項目交通配套完善，住戶可輕鬆乘搭DLR、伊利沙伯線及Jubilee線。其中受惠新的行人天橋，可便捷經伊利沙伯線12分鐘直達Bond Street，49分鐘即到希斯路國際機場。

項目提供1至3房時尚單位，多面臨河，每戶均設露台，可盡覽金絲雀碼頭或格林威治美景。項目更設有頂級會所設施，包括頂層46樓空中健身室、住戶休息室、兩個翠綠平台花園、露台、電影院及保齡球館、24小時保安及禮賓服務。單位售價由499,950英鎊起，每平方呎售價由866英鎊起。

倫敦One Thames Quay 獨家代理展銷會

日期：5月27及28日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港文華東方酒店2樓歷山廳及皇后像廳

講座：剖析最新金絲雀碼頭租賃市場

時間：下午12時半及下午3時（座位有限，需預約）

日期：6月3及4日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港麗晶酒店大堂樓層貴賓廳

代理：仲量聯行國際住宅部

查詢：3759 0909 / 9316 3620（WhatsApp）

電郵：irp.hk@jll.com

澳洲墨爾本：聯排別墅巡禮 Ray White兩大精選推介

墨爾本已取代悉尼，重奪澳洲最大城市地位。Ray White精選墨爾本多個人氣聯排別墅屋苑，無論是坐落名校區、華人區、豪宅區、近市中心或上車盤，應有盡有。2至4房聯排別墅入場首期由港幣18萬元起，呎價為港幣2,300元起，涵蓋準現樓及樓花項目，可以滿足短中長期住屋需求。是次展會更特設兩場專為移民以及留學生家長而設的教學講座，費用全免。

墨爾本大型聯排別墅屋苑 12分鐘到市中心

澳洲最大上市房地產開發商Stockland打造的墨爾本大型聯排別墅屋苑Haven，距離市中心僅12分鐘，1,518平方呎聯排別墅連車位，只需港幣360萬元，首期5%，最低港幣18萬元首期已可進駐。

聯排別墅屋苑Haven坐落白人社區，是一個極受澳洲當地人歡迎的社區，空置率僅0.9%，吸引愈來愈多買家到該區置業自住或投資。項目位置靠近各項生活所需，購物、餐飲及休閒娛樂觸手可及，3分鐘到Woolworths及Coles兩大超市，7分鐘到海灘，樓盤附近的兩大火車站及巴士站均可成為出行首選，高速公路及機場同樣方便。

墨爾本東南面聯排別墅屋苑 商場就在對面

墨爾本東南面聯排別墅屋苑，匯集頂尖名校網、優越地段、品味雅裝於一身。提供2至4房單位連前後花園及車位，實用面積介乎1,421至2,034平方呎，入場價僅為港幣388萬元起，呎價為港幣2,300元起。

項目周邊配套完善，對面就是購物中心，數分鐘車程範圍還有多個商場，包括Stud Park、Wellington Village、Knox City及Waverley Park購物中心等。鄰近許多公園和保護區，亦有幼稚園、公立小學及著名私校選擇。10分鐘可到華人區，滿足各種生活需求。

墨爾本聯排別墅聯展

日期：5月27及28日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀

星光行16樓1633室

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

免費講座

主題：墨爾本70萬內買樓攻略市中心定周邊地區好？

日期：5月27日（星期六）

時間：下午2時半

主題：墨爾本自住樓迷思全拆解

日期：5月28日（星期日）

時間：下午2時半