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翔勝視野：方健儀大阪民宿之旅

【Presented by：WAW Creation

近半年來，每個月至少飛大阪一次，上星期又小住了幾天，不過今次行程有點特別，因為多了位特別嘉賓，就是FMI的好朋友兼代言人方健儀。

兩年前，方健儀主動找我們買英國樓收租，其後成為FMI的代言人，大家合作愉快。我一直想邀請她參觀FMI Japan的物業，上星期終於成事，為她安排四日三夜的大阪民宿之旅。

跟方健儀談及日本旅遊的住宿問題，原來大家的經歷和想法都差不多，在日本吃喝購物當然一級棒，但住宿體驗不算良好，以前住過的民宿不是要背着行李撐樓梯，就是要租客訛稱為業主的親友，這代表物業太舊，或業主根本不合法經營民宿，所以後來惟有捱貴租住星級酒店。不過，位於日本市中心的酒店大部分空間有限，對於我們這種喜歡攤開行李篋的人來說非常不便。今次我們安排她入住FMI Japan旗下的The Peak Shinsaibashi，步行數分鐘已到達心齋橋商店街，不論交通、飲食、購物都非常就腳。

Presented by：WAW Creation

 

The Peak集百家所長

首次入住FMI民宿，方健儀最欣賞的是充裕的空間，還有露台、飯枱、煮食爐具、洗衣機等等。她提及以前在日本超市看到平靚正的新鮮和牛，都只能看不能買，今次就可以大手入貨返民宿shabu shabu；晚上洗衫後開着風機，第二天便可以將乾透的衣服放入篋，這些都是以前住酒店很想有但得不到的體驗。

她問我為何會有這些設計概念，其實都是由我累積多年的工作經驗而來。我日常職責就是發掘「靚樓」，不同發展商的樓盤各有特點，每次當我看到一些出色的設計，都會記下來，期望有天用在自己公司開發的物業上，所以FMI Japan開發的The Peak Series物業，稱得上是集百家之所長。

 

投資客買入全幢物業

今次方健儀除了入住The Peak Shinsaibashi外，亦參觀了FMI  Japan在大阪開發的其他物業，包括The Peak Namba、The Peak Tengachaya、The Peak Chiyozaki~Osaka Dome，以及黑門市場的新地盤。

話說我們集團去年年尾在黑門市場成功購入一幅地皮，準備興建The Peak Series第五幢物業，想不到還未正式公布詳情，已經有新加坡投資者買入全幢物業，恨得方健儀牙癢癢，幸好黑門市場有各式各樣新鮮魚生壽司，足以安撫她失望的心情！

連日視察大阪多個民宿旺地，向來精明的方健儀自然看到當中的投資潛力。目前日圓仍處於低水，一個民宿單位的入場價折合一百六十萬港元起，比香港車位更平，加上日本銀行放寬海外人士貸款政策，全新物業有機會做到七成按揭，供款期長達三十年。以日本旅遊業的走勢看，未來十年旅客只會有升無減，成為民宿業主不但方便自己，又可以賺回報供樓，絕對是一箭雙鵰！

大阪民宿的優點由我自己說出來，大家會以為我賣花讚花香，所以我今次不但邀請方健儀親身體驗，更送出三個兩日一夜住宿名額，請大家來到大阪，親身感受星級民宿帶來的黃金機會！