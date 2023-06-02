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翔勝視野：倫敦Canary Wharf 放租不敗之區

【Presented by：WAW Creation

近半年來，日本樓氣勢如虹，有客人見我們經常談及日本市況，以為英國樓銷情慢下來，其實英國物業在香港是長期市場，最近King's College London有研究發現，香港人持有的英國住宅數量，在所有海外買家中居首！

Presented by：WAW Creation

 

不論移民、升學，或純粹投資，香港人的英國情意結始終剪不斷理還亂。

作為國際都市，投資英國樓又豈止香港人，研究指疫情期間海外買家數量有所減少，但今年外地資金回歸，進一步推動英國樓價。目前市場上有大量美元買家，有些未雨綢繆的投資者，早在半年至一年前，趁匯率疲弱已兌換大批英鎊準備掃平貨。

事實上，今年初市場對英國樓市前景較為悲觀，甚至有分析估計樓價在一兩年間將下跌15%。如今2023年剛好過了一半，市場預測是否信得過﹖大跌的確出現了，不過並非樓價，而是很多經濟評論員的眼鏡！

 

租盤需求增 平均月租創新高

英國地產網站Rightmove的分析指，英國經濟表現具有靭力，加上逐漸見頂的按揭利率，抵消了英倫銀行再度加息四分一厘的影響，五月放盤平均開價創出今年新高。

根據Rightmove第一季數據顯示，倫敦租盤的升幅更一支獨秀，平均月租首破2,500英鎊，大幅拋離英國其他地區。雖然市場預計租盤供應將有所改善，但整體供應量仍較2019年首季低46%。與此同時，去年英國淨移民人數超過六十萬，當中包括香港移民、技術專才，還有大量國際學生，租盤需求較去年同期增加4%，相比2019年同期增長48%，競爭非常激烈。

我們在英國的同事都反映，倫敦的新樓租盤一放租，在一兩日內必定找到租客，有時好幾個租客爭奪同一個盤，更出現主動提高租金，或一次過交年租的情況，業主就漁人得利，袋袋平安。

 

逾12萬高質租客

我經常教客人，想長線又穩定收到高回報，物業位置一定要符合兩大條件：一是位於鐵路沿線，二是人才匯聚之處，以倫敦來說，Canary Wharf肯定是不敗之區。經過倫敦市政府和多個發展商十多年來合力改造，試問今時今日有誰不認識這個東倫敦金融中心﹖

Canary Wharf由船塢變身為Enterprise Zone，很大程度要歸功於交通配套，除了坐擁地鐵Jubilee線外，加上輕鐵、水上巴士和Crossrail，交通四通八達，經Crossrail前往倫敦市中心，只需十至十五分鐘，不多於由旺角到金鐘的車程。

金融區內匯聚多間銀行總部，計有HSBC、Citibank、J.P. Morgan、Barclays，還有大型國際企業如PMG、IBM、Shell、Mastercard等均坐落於此。現時區內工作人口超過十二萬，當中以專業人士為主，平均年薪近百萬港元，這羣追求生活質素的租客，出手自然不會手軟。自去年開始，大批在疫情期間WFH的英國人重返倫敦生活，令Canary Wharf的住宅供應緊張，推高租金及樓價，預計該區全新租盤可以為業主帶來五厘租金回報。