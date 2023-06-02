曼谷湄南河四季水岸公寓 享四季品牌優尚生活

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縱觀全球，河畔物業是非常的獨特物業選擇，坐落市中心位置的畔水豪宅就更為理想。曼谷湄南河四季水岸公寓坐落曼谷中央商務區最後一個河畔黃金地段，以標誌性的73 層奢華公寓矗立在超過14.2 英畝的土地之上，擁有最長的私人河濱休閒長廊，以及豐富獨特的生活娛樂設施。

毗鄰兩間奢華酒店

項目坐落於曼谷湄南河中心地帶，生活便利，不僅可享一覽無遺的河畔城市美景，鄰近兩家世界級酒店更提供多元化的尊貴服務，帶來截然不同的河畔生活品質 。其中，曼谷嘉佩樂酒店由傳奇酒店經營者Horst Schulze創立，100間豪華套房為顧客提供無與倫比的服務和體驗。曼谷四季酒店則設有300間優質客房，戶外層疊了鬱鬱蔥蔥綠化庭院，締造獨一無二的生活體驗空間。

此外，項目坐落的石龍軍路（Charoen krung），是一處擁有豐富歷史、獨具特色及日常生活便利的地區，周遭圍繞着眾多世界級酒店、新興的地標性項目、購物中心、國際學校、精品市場及公園等。物業與多條主要公共交通線路相連，無論是城市輕軌站（BTS）或高速公路，都可在短時間內抵達。

優越服務與設施

項目不僅位置優越，更可尊享四季服務及住戶設施，體驗不一樣的優雅生活。當中包括有24小時門童禮賓及保安服務，代客泊車、郵件及包裹送遞、恒溫酒室及四季酒店設施等，亦可選用24小時客房服務、日常管家/清潔服務、私人健身教練、豪華轎車服務等獨特安排。

住戶可從河畔長廊進入河畔奢華休息室，在河畔餐廳與餐飲設施享受美酒佳餚，甚至享用面向河畔的無邊際泳池、兒童泳池、私人按摩浴池、健身中心、瑜伽室與普拉提室、桑拿室、蒸氣房及燒烤區等多元化設施。而設於64至66層的四季俱樂部，更以時尚的城市娛樂設施，化身成為讓業主充分休閒並招待客人的終極俱樂部，除了有放映廳、會議室、書房、音樂室、健身室及藝術活動室等，住戶還可在66層無邊際泳池中欣賞美麗的天際線，在露台與好友暢享美酒欣賞城市美景，沉浸在美好的生活之中 。

曼谷湄南河四季水岸公寓

地址：Charoen Krung 64, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

開發商：Country Group Development Public Company Limited；Landmark Holdings Co., Ltd（子公司）

佔地面積：約14.2英畝

總戶數：366間

戶型：1、2、3、4、5卧型及複式套房

產權年限：75年（25+25+25）

落成日期：現樓

售價：約3,500萬泰銖起

代理：SQM咫尺環球

查詢/Whatsapp：9030 0119（Joey Au）

Four Seasons Private Residences

奢華住宿體驗 費用：95,000泰銖（二人同行）

‧入住四季酒店尊貴河景房，三日兩夜

‧Mercedez Benz Van V Class往返機場接載

‧Urban Wellness Center享受 1 小時水療服務及精油按摩

‧四季酒店午餐選擇：御庭苑、米之蓮星級粵菜餐廳或Phra Nakhon泰式餐廳

‧於星級主廚Thibaud Charlemarty主理的法國餐廳Côte by Mauro Colagreco用膳

‧成功購入者可免費享用以上體驗