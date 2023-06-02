moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：澳洲墨爾本

【Presented by：WAW Creation

澳洲墨爾本：STH BNK By Beulah 南半球最高摩天地標

南半球最高摩天地標STH BNK By Beulah，與墨爾本CBD一河之隔。項目總高度達370米，將超越目前澳洲最高大樓Q1 ，成為真正的「澳洲之巔」。早前，項目的高層特色單位以3,800萬澳元的價格售出，兩度打入全市最貴公寓榜首，相信未來釋出的頂層單位仍有破成交紀錄的空間。而隨着澳元匯率跌至5.2低位，單位入場價亦低至港幣330萬元起，買家將可賺盡匯率、樓價的入市黃金機會。

Presented by：WAW Creation

 

項目坐落的Southbank區，屬甲級寫字樓商業區域，是多間國際企業的分部所在地，墨爾本大部分的交化藝術設施亦集中於此，包括維多利亞國立美術館、州立劇場、NGV當代藝術館、澳洲當代藝術中心、維多利亞交響樂團，以及墨爾本會議展覽中心等。再加上皇冠賭場娛樂中心 Crown Entertainment Complex Melbourne、DFO outlet、Yarra River河畔以及分散在區內的酒廊、著名餐廳以及咖啡店，令Southbank區成為墨爾本人以及來自世界各地的旅客必到的區域，更是不少商務客及旅客的落腳地，不少五星級酒店以及Airbnb民宿亦選址於此。

STH BNK By Beulah由多個國際頂尖建築設計師聯手合作，並斥資20億澳元打造，集高端住宅、四季酒店、法國當代藝術館、高格調體驗感商場以及甲級寫字樓於一身，成就墨爾本文化藝術新地標。其中，住宅位於項目的東塔，按樓層設有三大系列：10-40層為Garden Rise系列，42-72層為High Rise系列，擁僅限高層住宅享用的專屬電梯；75-86層為Sky Rise系列，2.9米超高樓底，住戶可享有位於73 層的私人配套設施，以及進入空中花園的獨立VIP通道。高63層的西塔則用作酒店和辦公室。

項目還提供了託兒中心、游泳池、健身中心、私人宴會廳、健康與保健中心等一系列設施，為住戶增添幸福感的生活體驗。除了頂層的空中花園，公寓每8層還設有一個Pocket Park，專人定期打理，可享不同觀景。

 

墨爾本STH BNK by Beulah展銷會

日期：6月3及4日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

（The Balmoral Display Gallery）

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

直播睇盤 x 真實買家分享會

日期：6月3日（星期六）

時間：下午2時半

澳洲合法慳稅指南

日期：6月4日（星期日）

時間：下午2時半

 