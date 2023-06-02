樓盤點睛：澳洲墨爾本

Presented by：WAW Creation

項目坐落的Southbank區，屬甲級寫字樓商業區域，是多間國際企業的分部所在地，墨爾本大部分的交化藝術設施亦集中於此，包括維多利亞國立美術館、州立劇場、NGV當代藝術館、澳洲當代藝術中心、維多利亞交響樂團，以及墨爾本會議展覽中心等。再加上皇冠賭場娛樂中心 Crown Entertainment Complex Melbourne、DFO outlet、Yarra River河畔以及分散在區內的酒廊、著名餐廳以及咖啡店，令Southbank區成為墨爾本人以及來自世界各地的旅客必到的區域，更是不少商務客及旅客的落腳地，不少五星級酒店以及Airbnb民宿亦選址於此。

STH BNK By Beulah由多個國際頂尖建築設計師聯手合作，並斥資20億澳元打造，集高端住宅、四季酒店、法國當代藝術館、高格調體驗感商場以及甲級寫字樓於一身，成就墨爾本文化藝術新地標。其中，住宅位於項目的東塔，按樓層設有三大系列：10-40層為Garden Rise系列，42-72層為High Rise系列，擁僅限高層住宅享用的專屬電梯；75-86層為Sky Rise系列，2.9米超高樓底，住戶可享有位於73 層的私人配套設施，以及進入空中花園的獨立VIP通道。高63層的西塔則用作酒店和辦公室。

項目還提供了託兒中心、游泳池、健身中心、私人宴會廳、健康與保健中心等一系列設施，為住戶增添幸福感的生活體驗。除了頂層的空中花園，公寓每8層還設有一個Pocket Park，專人定期打理，可享不同觀景。

墨爾本STH BNK by Beulah展銷會

日期：6月3及4日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

（The Balmoral Display Gallery）

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

直播睇盤 x 真實買家分享會

日期：6月3日（星期六）

時間：下午2時半

澳洲合法慳稅指南

日期：6月4日（星期日）

時間：下午2時半