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樓盤點睛：英國倫敦 North West Quarter

【Presented by：WAW Creation】樓盤點睛：英國倫敦 North West Quarter雙線匯聚 大型社區重建具升值潛力

L2 International推介倫敦 Zone 2新盤 North West Quarter，坐落大型社區重建核心位置，社區配套豐富，享有兩條鐵路線優勢，並且鄰近多間優質學府，盡享休閒舒適的便利生活。項目將於香港首次推出，單位售價由550,000英鎊起，預計租金回報可超過5厘，屬性價比之選。

Presented by：WAW Creation

 

North West Quarter 位於 South Kilburn 大型社區重建發展計劃核心位置，將匯集購物、飲食、娛樂為一體，提供多元化配套設施，包括零售商舖、超級市場、學校、醫療中心、室內體育館及公園等，盡享步行 10 分鐘生活圈。重建計劃積極進行中，社區設施相繼落成並投入服務，據「CBRE 倫敦生活 Brent 地區指南 2022」預計，區內樓價未來 5 年升幅可達 22%。

倫敦 NW6 郵區以中產聚居，過往盤源極少。由英國著名發展商 Countryside 匠心打造的North West Quarter，為該區帶來328 間全新一房、兩房和三房豪華住宅單位，間隔方正實用，全部配有私人戶外空間、高級家電及地暖系統，採用節能住宅標準建造，每年可節省2,000英鎊電費，另外更附送2年Zipcar 會籍，項目預計2024年第4季落成。

 

社區配套多元化

NW6擁有多姿多采的生活休閒配套，步行可達鄰近的 Maida Vale、St John's Wood 及 West Hampstead社區。項目地段優越，毗鄰Kensington、Chelsea 及 Westminster，可輕鬆前往倫敦購物、文化及休閒熱點。步行5分鐘即達 Salusbury Road，有特色餐廳、人氣咖啡店、文青小店等可供探索。

該區交通便利，步行 5 分鐘即達 Queens Park 站，步行 6 分鐘到 Kilburn Park 站。乘搭Bakerloo 線，5 分鐘即達 Paddington、9 分鐘到 Baker Street、11 分鐘到 Regent's Park、13 分鐘到 Oxford Circus、15 分鐘到 PIccadilly Circus、20 分鐘到 Waterloo，可便捷轉乘不同鐵路，輕鬆通達倫敦各區。

此外，區內有多間 Ofsted 評為 Good 及 Outstanding 的中小學。車程15 至 20 分鐘可達多間世界知名大學，包括倫敦大學學院（UCL）、倫敦帝國理工學院（Imperial）、中央聖馬丁 （Central Saint Martins）、倫敦政治經濟學院 （LSE）、倫敦國王學院（King's College），是倫敦優質教育所在區域。

 

倫敦Zone 2 NW6 North West Quarter香港首推展銷會

日期：6月17及18日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環干諾道中 5 號文華東方酒店 2 樓維多利亞廳

預約網站：https://hk.l2international.com/north-west-quarter/

代理：L2 International

查詢：6286 4657

WhatsApp：https://wa.link/awv91r