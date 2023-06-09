翔勝視野：西倫敦Wembley Zone 4價錢 Zone 1便利

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雖然英國人財政狀況受壓，樓市走勢卻背道而馳，根據地產網站Rightmove數據，當地樓市五月份平均叫價升1.8%，創下37.2萬鎊的歷史新高。這說明甚麼呢？代表英國人對市場充滿信心。去年經濟動盪，但英國就業市場迅速回穩，加上移民人數大增，買家對房屋的需求比疫情前高出3%，租務市場更屢破紀錄，有接近雙位數增長，當中以倫敦樓盤最搶手，租金升幅超越通脹。

重建區物業回報率高

對香港投資者來說，英國息口上升而匯價偏軟，一加一減下買樓出租仍有利可圖。尤其倫敦自二千年後全力推動大型重建項目，多個舊區大翻新，投資者若想以低成本賺高回報，不要等整項活化計劃完成後才入市，進取的話，項目一動工便率先行動。想走穩健路線，最多等到工程進行至七、八成，到時大部分基建設施已落成，方便用家或租客進駐。如果要見到十足十才出手，以目前英國樓價走勢來看，價錢很可能已翻了又翻，錯過了最佳時機，回報率自然大打折扣。

那麼，倫敦近幾年有哪些市區重建項目完成得七七八八？其中一區就是香港人熟悉的Wembley。這個位於西倫敦的活化區，以著名地標Wembley Stadium為發展重心，自二千年頭動工，是倫敦最大市建計劃，投資額高達25億英鎊，目標是將Wembley打造成倫敦另一個黃金地段，成為集商、住、綠化、購物、旅遊於一身的市鎮，計劃2030年完成所有工程。

預計租金五年升49%

新發展區的優勢是設施完善，生活配套俱全，Wembley有大型商場、Outlet、超市，又不時舉辦音樂、文化、藝術等多元化活動。交通網絡是Wembley一大賣點，位處Zone 4地區，但區內有Wembley Park、Wembley Central及Wembley Stadium三個鐵路站，12分鐘直達Zone 1，所以近年吸引不少在倫敦市中心工作的上班族及大學生租住當地物業。

現時Wembley全新樓盤入場價由46萬英鎊起，預計五年內租金有49%增長，升值潛力驚人！重建區的新型物業都有一個特點，就是屋苑設施齊全，住戶可專享室內泳池、私人影院、私人瑜伽室、咖啡及遊戲室、模擬哥爾夫球室等。這類豪華會所設施，在香港是基本配套，但英國樓未必有提供，如果單位用來出租，這些設施相當吸客，租金叫價可以更高，如果買入自住，也是平買貴用，兼享生活便利與享受。