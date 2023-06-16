樓盤點睛：澳洲悉尼、英國倫敦、

The Bryson坐落Chatswood核心地段，步行5分鐘直達Chatswood雙鐵鐵路站，火車約15分鐘可至St Leonards或Macquarie商業圈，18分鐘直達CBD，是上班族及名企管理層的落戶首選。此外，項目周邊生活配套相當齊全，步行可至兩大購物中心Westfield 及Mandarin Centre，加上各式餐廳應有盡有，生活所需一應俱全。

項目提供70個單位海外獨家發售，主打同區熱賣的兩房及三房戶型，實用面積由900至1,830平方呎不等。項目不僅生活配套完善，而且頂尖名校匯聚，鄰近Chatswood Public、 Chatswood High、St Pius X College、Mercy Catholic College及Our Lady of Dolours Catholic Primary等知名中小學，是集便捷交通、優質教育、完善配套於一體的高端社區。單位售價由845,000澳元起，預計2024年第四季落成。

Presented by：WAW Creation

悉尼The Bryson展銷會

日期：6月17及18日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

WhatsApp：5268 8329

悉尼樓市講座

日期：6月17日（星期六）

時間：下午2時半

悉尼貴族名校入學指南

日期：6月18日（星期日）

時間：下午2時半

英國倫敦

Kidbrooke Village - Central Gardens 生活於鄉村與城市之中

項目位於Kidbrooke Village中心，設有1、2 和 3房時尚單位，距離 Pegler Square的日常便利設施僅幾步之遙，毗鄰屢獲殊榮的Cator Park。同時受益於屋苑內 Kidbrooke 車站之便，可輕鬆前往市中心，投入鄉村與城市交織而成的生活方式。

Kidbrooke Village 正進行10 億英鎊的地區改造計劃，將蛻變成綠色宜居之地。該區擁有 86 英畝的綠地，包括Cator Park、濕地及野花草地。發展商Berkeley 更進行可持續發展戰略，與London Wildlife Trust合作，通過種植提升生物多樣性。

Kidbrooke Village感覺像鄉村，但卻是格林威治皇家自治市的一部分，擁有倫敦四大聯合國教科文組織世界遺產的其中一個、Royal Park及一所大學，並且有Ofsted評為「良好」的Holy Family Catholic School及 Wingfield Primary等學校選擇，是很受家庭歡迎的地區。

Central Gardens單位設計明亮、通風以及具有Studio 9設計的現代規格。每個單位設有私人露台或陽台，住戶可享用私人居民花園、Village Center Gym、24小時禮賓服務等。項目地理位置優越，距West End約10英里，距金絲雀碼頭6英里，倫敦主要的商業區和鐵路站都可在半小時內到達。12 分鐘車程可達購物、餐飲和夜生活熱點的O2 Icon，利用附近的主要道路可方便前往M25、希斯路和蓋特威克機場。

Kidbrooke Village - Central Gardens

地址：Greenwich, London, SE3 9FW

發展商：Berkeley

單位間隔：1、2 和 3房單位

售價：465,000 英鎊起

落成日期：2025年

租賃年期：999年

代理：Pitchbook Property

查詢及Whatsapp：6606 1819

英國倫敦

Park Avenue Place Zone 1以外地區受追捧 Deptford勢成增長地區

總部位於新加坡的國際房地產銷售代理One Global Group發現，隨着倫敦樓價持續上漲，大批投資者湧入尋找倫敦1區以外的房產物業。One Global創辦人兼行政總裁James Puddle表示：「倫敦 Lewisham區最近出現了顯著的投資和增長。當中，Deptford的物業銷售和租賃市場非常強勁，平均要價由34萬英鎊的一房單位至66.1萬英鎊的三房單位不等。開放式單位租金最高為每月1,499英鎊，三房的租金最高為每月3,198英鎊。收益率約為5%。」

根據2021年倫敦計劃內Bakerloo Line Extension的交通工程，將為Lewisham和Deptford帶來增長。這線路將從Elephant and Castle延伸至Lewisham。其後鐵路、DLR和巴士交匯的轉乘站也將被改 善。One Global Labs研究與技術創新部總監Eli McGeever認為，隨着Lewisham區內的交通網絡升級，當區樓價的上升趨勢應會持續許多年。由於鄰近金絲雀碼頭及倫敦橋等主要商務中心區，所以這區仍然有極大的價值有待被發掘。現時這個地區的樓價比其他鄰近住宅區便宜15%至20%。

Park Avenue Place位於倫敦東南部Zone 2的Deptford，6分鐘車程可達Canary Wharf及Crossrail Place，7分鐘車程到Zone 1的London Bridge。項目鄰近King's College London、University of Greenwich等知名院校，踏單車10分鐘即可到達格林威治市場、格林威治村、皇家公園及歷史悠久的河畔，非常方便。項目更對正17英畝Deptford Park廣闊開揚綠化公園，每個單位均設露台或平台，可以欣 賞到公園及城市壯麗景色，將寧靜生活感覺帶進家中。

Park Avenue Place

地址： Grinstead Road, Deptford, London SE8 5AD

發展商：Galliard Homes

單位間隔：1房、2房及3房住宅單位及1房、2房複式單位

售價：399,000英鎊起

落成日期：今年第四季起

代理：One Global

查詢：5975 2233 / salesHK@ogpsglobal.com

香港展銷會

日期：6月16至18日（星期五至日）

時間：中午12時至8時（星期五）

上午11時至下午7時（星期六及日）

講座：下午3時（星期六）

中午12時及3時（星期日）

地點：灣仔分域街18號捷利中心8樓802室Galliard Suite