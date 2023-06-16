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翔勝視野：大馬「出招」搶投資客

【Presented by：WAW Creation】沉寂了三年的海外樓投資市場，近幾個月來終於重上軌道。排頭位的英國不用多說，不論有沒有疫情，基本上交易從未停過；日本樓呢﹖開關後隨即宣布興建賭場，賣得好也是意料中事；至於第三位，是我一直視為黑馬的馬來西亞。

其實香港人一向喜歡大馬，首先同聲同氣已贏得印象分，尤其吉隆坡交通方便，美食選擇多，生活模式接近香港，所以MM2H移居計劃向來都有捧場客。

在香港人眼中，馬來西亞可能是生活悠閒的度假或退休勝地，而我作為新加坡人，比較多機會接觸馬來西亞這個地方和人。在我眼中，大馬人做事積極，充滿鬥心，會不斷尋找機會突圍。這方面跟我很相似，所以我特別喜歡招攬大馬人加入公司，因為他們不用催逼，自己也會出盡力爭取業績。

Presented by：WAW Creation

 

優惠政策吸中小企

疫情前，馬來西亞曾經被美國商業雜誌《CEOWORLD》選為2019全球最佳投資或經商國家，排名建基於自由（個人、貿易和貨幣）、勞動力、投資者保障、基礎設施、稅收、生活質素等十一個因素，大馬力壓波蘭、菲律賓、澳洲、新加坡等其餘六十多個國家排名第一。

無可否認，疫情爆發對當地經濟發展帶來影響，但基於大馬人的特質，我相信現時馬來西亞必會奮力追落後。最近有朋友去了吉隆坡一趟，回來讚不絕口，指吉隆坡各項商業及科技項目陸續上馬，更有部分經已落成，可以預期未來五至十年經濟將會起飛。

事實上，馬來西亞擁有豐富天然資源，投資環境穩定，政府為支持企業發展，推出很多招數吸納中小企業進駐，包括多項政策和稅收優惠。以新興工業地位（PS）為例，在首五至十年內享有法定收入七成以至十足的所得稅豁免，擺明搶客。根據馬來西亞投資發展局的資料，去年馬來西亞共批准外國直接投資1,633億令吉（約369億美元），中國內地是馬來西亞最大外資來源地，佔總投資額三成（33.9%），其次是美國（17.9%）、荷蘭（12.5%）、新加坡（8.3%）和日本（7%），雲集世界各地投資者。

 

進駐黃金地段佔先機

有投資潛力的地方，自不然會刺激我的地產雷達。現時馬來西亞正力谷外商投資，趁當地經濟還在復甦階段，何不搶佔先機？

有馬來西亞科學園之稱的海賦盛世產業園（ECO Business Park V），位於Klang Valley西北部地區，鄰近商業中心和工業區，距離Klang、Shah Alam、Sungai Buloh約21公里，距離吉隆坡44公里，經主要高速公路可通往海港和機場。園區內設有先進的高科技及綠色配套，亦設有學校、醫療中心、員工宿舍等，投資者可獲當地政府提供多項減稅優惠，為中小企及初創大開方便之門。

 

買樓建議首選吉隆坡

吉隆坡現時陸續有新樓盤推出，香港人買大馬樓，一為投資，二為退休，三是兩者皆是；無論甚麼原因，我都建議首選吉隆坡。無他，首都地區人口多，集中高質素物業和租戶，交通、學校、生活配套更齊全。近年比較搶手的地段是Bukit Bintang City Centre（BBCC），三線鐵路匯聚，區內結合豪宅、甲級寫字樓、酒店、零售、娛樂等設施，自用或出租都甚具潛力。