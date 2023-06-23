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剛需帶動澳洲樓市止跌回升 許嘉宇料升勢持續

【Presented by：WAW Creation

受疫情及加息環境影響，去年澳洲樓價由高位回落，當時市場普遍認為2023年會延續跌勢，惟澳洲樓市卻在今年2月觸底反彈，3至5月均錄得連續升幅，按月分別上升0.6%、0.5%及1.2%。Ray White銷售總監許嘉宇（Felix）解釋，主因是剛需強勁，因為疫情後留學生及移民回流，帶來大量住屋需求。他相信升勢可持續，部分城市全年或錄得雙位數字的升幅。

Presented by：WAW Creation

 

悉尼繼續引領復蘇趨勢，5月房價上漲 1.8%，創下該市自 2021 年 9 月以來的最高按月漲幅，墨爾本及布里斯本等大城市亦分別錄得0.9%及1.4%升幅。許嘉宇表示，樓價上升的原因之一是建築成本大幅上升，並且會繼續上升，因此樓花售價也隨之大幅上升。買家擔心未來樓價難以負擔，因此會趁現在樓價可負擔之時入市購買。受樓價上升影響，未有置業能力的人會轉投租務市場，令住宅租金不斷上漲，而本身租樓住的人，又會因為租金高昂而考慮購買物業。他不諱言，若果買家只是申請五至六成按揭貸款，供樓成本肯定會低於租金成本，而市場普遍認為息口很快會見頂，未來只會橫行或下降，所以有些人認為「供樓比租樓好」。

 

供不應求成上升動力

建築成本持續上漲，影響物業建築進度及供應。許嘉宇表示，澳洲未來幾年的樓盤供應量將無法滿足市場需求。有數據顯示，與疫情前相比，建築成本已上漲了超過四成。這使得開發商必須考慮建築成本上升，會帶動樓價上升，導致樓盤售價難以吸引買家。因此發展商減少推盤，假設以往一年推售四個樓盤，現在會減至一兩個樓盤「試水位」。

由於建築減慢，許嘉宇認為樓盤供應將會出現「斷層」。他指出，澳洲通關後買家回流，現樓盤消耗愈來愈快，預料今年市場上的現樓盤會「消耗得七七八八」，然而很多新盤仍未落成。例如墨爾本市中心及周邊地區「Off the plan（期房）」樓盤，全部都是2026年推出，預料2024年及2025年會出現「超級斷層」，即使到2026年，供應問題也未必可解決。

 

租盤渴市 令用家由租轉買

由於住屋需求強勁，現在租樓也變得困難。以悉尼為例，一個鄰近大學，樓價約120萬澳元的兩房單位，每星期租金約1,500澳元，換算即港幣600萬元物業，每月租金達至港幣3萬元。許嘉宇表示，很多人覺得租金貴，但是最近墨爾本市中心一個鄰近大學的單位放租，吸引了30組睇樓客，早前甚至有新聞報道澳洲有物業吸引過百組睇樓客，可見租樓也變得相當困難。因此，不少香港家長計算買樓成本後，會為留學子女置業。現時墨爾本市中心一房單位售價大約50萬澳元，折合約港幣200多萬元，還可向銀行申請物業按揭貸款。

 

回報「有數得計」 投資客增加

買舖或買樓，一向受投資者關注。許嘉宇表示，全球商業資產，特別是舖位投資回報減弱，因此以往投資基金買舖收租，現在會將部分資金放在住宅市場。網上資料顯示，現時墨爾本市中心及南岸的平均住宅租金回報大約6厘多至7厘多，對於投資基金而言，只要向投資者派發3厘回報已「有所交待」，所以買樓收租「有數計」。而在高息環境下，一般投資者減少，基金及專業投資卻愈來愈多，他們由於資金充裕，可承造五成按揭，獲取理想租金回報。

 

因應需要選擇物業種類

5月澳洲多個主要城市的樓價都錄得升幅，要在當中尋找潛力地區，許嘉宇認為，墨爾本及布里斯本等大城市，是人口密集、升學及移民熱選的居住地，樓價只是悉尼的七成，在澳洲樓盤供不應求的情況下，這些大城市都可以選擇。

至於物業種類方面，他指出，公寓單位因為租金回報高，很多人買來自住、子女升學或投資之用。聯排別墅或「買地起屋」則吸引移民或準備移民人士購買自住。現時，買家購買聯排別墅，主要選擇配套較為成熟的社區。至於「買地起屋」則有兩類，一類是購買比較成熟的社區，已發展五年或超過五年，有學校、購物商場及醫療等配套，物業價格較高。另一類是選擇政府未來五年會大力規劃發展的社區，土地價格是已發展社區的一半或三分二價錢，即意味將來會有80%至100%的升幅，回報相當可觀。現時「買地起屋」的租金回報大約4%左右，公寓的租金回報大約6-7%左右，買家可視乎需要即時現金流或長線投資作出決定。

 

主要銀行看好樓市

澳洲在6月初加息0.25厘，指標利率上調至4.1厘。許嘉宇表示，買家目前仍然觀望，但接下來一兩個月將會看到樓盤單位消耗明顯加快，若然澳洲央行停止加息一兩個月後，樓價依然上升，就會成為樓市的「強心針」，令有置業需要的人覺得「非買不可」。許嘉宇更認為，現在樓價上升，很多人只是未接受，而不是負擔不起，只要市場上現有價位的物業選擇愈來愈少，可負擔的人就會考慮買入。澳洲主要銀行，例如澳新銀行（ANZ）、西太平洋銀行（Westpac）、澳洲國民銀行（NAB）等都看好2024年澳洲樓市會上升，所以他對樓市充滿信心，預計澳洲部分城市全年可達雙位數的升幅。

 

墨爾本聯排別墅巡禮 呎價低至港幣2,300元起

Dream House不再遙不可及，Ray White精選全墨爾本多個人氣聯排別墅屋苑，名校區、華人區、豪宅區、近市中心、上車盤一次過盡覽。展會提供2至4房聯排別墅，入場首期低至港幣38萬元起，呎價港幣2,300元起，涵蓋準現樓及樓花項目，滿足不同時期的居住需要。展會更特設兩場專為移民及留學生家長而設的教學講座，費用全免。

近年墨爾本傳統搶手地段的全新聯排別墅愈發罕有。位處墨爾本東南面的聯排別墅屋苑集頂尖名校網、優越地段、品味雅裝於一身。提供2至4房單位連前後花園及車位，實用面積介乎1,421至2,034平方呎，入場價低至港幣388萬起，呎價低至港幣2,300元起。3房3.5廁單位售價亦僅由港幣400餘萬元起，「魔術開則」隨時3房價買4房。

另一推介是墨爾本抵買聯排別墅之選，坐落CBD北面的Reservoir內城區，距離Broadway 購物區只需4分鐘車程，5分鐘更可至Summerhill及Northland購物中心，生活配套極為齊全。項目距離Reservoir火車站只有8分鐘車程，方便來往CBD，加上距離La Trobe大學只有9分鐘車程，同時附近亦有多所中小學，是不少家長或大學生的熱門落腳地段。項目提供兩層及三層的2房聯排別墅，精選1,528平方呎2房三層聯排別墅連車位及露台，首期由港幣38萬元起，可同時擁有寬敞住宅空間及高品質生活。

上述項目設有租金保障計劃，投資自住皆宜。

 

墨爾本聯排別墅聯展

日期：6月24及25日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

代理：Ray Whtie Hong Kong

查詢：2376 1088

 

免費講座

主題：墨爾本70萬內買樓攻略|市中心定周邊地區好？

日期： 6月24日（星期六）

時間：下午2時半

主題：80後港人澳洲投資分享會

日期：6月25日（星期日）

時間：下午2時半