翔勝視野：北倫敦Haringey 樓價有望爆升兩成

如果你問香港人住哪一區﹖答案可能是港島、九龍或新界；如果你問倫敦人住哪一區？答案可能是東、南、西、北。

不論香港或倫敦，每個地區都給人一種特定印象，正如今時今日錦田低密度住宅呎價已過萬，但居民都會自嘲日常與牛同行。香港歷史淺、地方細尚且如此，可想而知，這種觀念在倫敦更加根深柢固。

根據傳統，西倫敦和北倫敦都是高級住宅區，貴族富豪偏好西倫敦，北倫敦則以文人雅士居多，因該區本來就是歷史中心，交通樞紐King's Cross及St. Pancras車站亦位於此。由於歷史比較悠久，加上英國經濟轉型，倫敦市政府在二十年前已開始策劃北部城市活化大計，將廢置工業用地的價值大釋放，變成新興宜居地。

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倫敦熱門居住地

香港客非常熟悉的英國龍頭發展商Berkeley集團，是最積極開發北倫敦的地產商之一，多個北部城市經Berkeley重新規劃下，近年都搖身一變成為結合休閒、零售、娛樂、住宅、自然景觀於一身的新型社區，大受年輕人和中產家庭歡迎。

如果你問我以前香港人最喜歡流連倫敦哪些地區﹖Covent Garden必然是三甲之選，但現在我會說是北倫敦的Colindale，還有正在高速發展的自治市Haringey，都是不容忽視的黑馬。

曾經有客人問，倫敦近二十年來，東南西北區都有大型重建項目，何以北倫敦的吸引力會稍勝一籌﹖其實很簡單，大家都知道倫敦西是「靚」區，但「靚」區樓價必然成正比，新樓盤未必人人負擔得到；餘下的東、南、北區各有優點，若將生活成本、居住環境、交通配套、升值潛力等一併計算，北倫敦一定冇得輸。

這個結論不止是我個人意見，事實上，位於Haringey的Wood Green在2021年被選為「倫敦十大熱門居住地」之一，超過八成居民都滿意當地治安、社區建設及生活配套。

重建區變城市莊園

Haringey位於Zone3，目前正進行大型市建計劃Haringey Heartlands，預計耗資三十五億英鎊，為當地提供約四千個職位、六千四百個新住宅單位。北倫敦的活化城市都有一大特點，綠化比例相當高，位於Wood Green和Hornsey之間的Clarendon，是Berkeley集團開發的綜合社區，旁邊是佔地達196英畝的著名公園Alexandra Park & Palace，鄰近的Muswell Hill、Crouch End都是寧靜的低密度豪宅區，形成一種世外桃源般的氛圍。

區內近年落成的新樓盤亦配合整體社區氣氛，採取城市莊園式設計，綠化空間達十二英畝，本身就是一個自然景區。

過去兩、三年，Haringey樓價升幅超過8%，但比起Zone 1、Zone 2地段仍大有升值空間。現時全新物業一房價約48萬鎊起，兩房約59萬鎊起，以整體配套來說性價比超高。Haringey Heartlands活化計劃正進行得如火如荼，若把握最後爆升機會，預計未來五年樓價有望升值23.5%，租金回報高達5.7%。