【Presented by：WAW Creation】
英國倫敦2區坎寧鎮（Canning Town）是東倫敦一個非常繁榮及交通發達的地區，位處近期樓價及房租增長雙雙超越倫敦平均水平的紐漢區（Newham）。英國城市基金（The English Cities Fund）投資發展的Cerulean Quarter項目推出全新第一期。Savills第一太平戴維斯參考2023年5月市場行情預估，此次開售的項目第一期首座The Tower 大樓，年度租金回報率將達到4.86%-6.38%，平均租金回報率高達5.5%。
英國城市基金會是由英國國內三間強大公司，包括：英國全國性地方創造公司Muse、英國龍頭金融服務集團之一及環球投資公司的Legal & General，以及英國政府住屋和重建/活化機構Homes England組成的物業發展伙伴。Cerulean Quarter是一個大型及多期數發展項目，位於地鐵Canning Town站旁，步行1分鐘即可乘坐地鐵銀禧線Jubilee Line、碼頭區輕軌DLR，便捷來往金絲雀碼頭、Stratford、Greenwich、金融城、倫敦市中心等地。
第一期大樓樓高32層，將提供178間1房、2房及3房時尚住宅單位。每個單位設有私人露台，可以欣賞River Lea、金絲雀碼頭和城市天際線的迷人景色。住戶更可以尊享私人休息室及共享工作空間。這裏還有一個健康中心、娛樂休憩空間及住戶尊享的平台花園。此外，項目將被一個全新的綠化公園環抱，四周綠樹成蔭。這裏更將設有兒童遊樂區、慢跑道、健身器材及乒乓球桌等便利設施，致力為住戶打造各式社區活動、關注住戶身心健康。
Presented by：WAW Creation
地址：300 Manor Road, London E16 4PA
發展商：The English Cities Fund
地點：中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓維多利亞廳
代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅
電郵：IRS@savills.com.hk