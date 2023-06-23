英國城市基金會是由英國國內三間強大公司，包括：英國全國性地方創造公司Muse、英國龍頭金融服務集團之一及環球投資公司的Legal & General，以及英國政府住屋和重建/活化機構Homes England組成的物業發展伙伴。Cerulean Quarter是一個大型及多期數發展項目，位於地鐵Canning Town站旁，步行1分鐘即可乘坐地鐵銀禧線Jubilee Line、碼頭區輕軌DLR，便捷來往金絲雀碼頭、Stratford、Greenwich、金融城、倫敦市中心等地。

第一期大樓樓高32層，將提供178間1房、2房及3房時尚住宅單位。每個單位設有私人露台，可以欣賞River Lea、金絲雀碼頭和城市天際線的迷人景色。住戶更可以尊享私人休息室及共享工作空間。這裏還有一個健康中心、娛樂休憩空間及住戶尊享的平台花園。此外，項目將被一個全新的綠化公園環抱，四周綠樹成蔭。這裏更將設有兒童遊樂區、慢跑道、健身器材及乒乓球桌等便利設施，致力為住戶打造各式社區活動、關注住戶身心健康。

Presented by：WAW Creation

Cerulean Quarter

地址：300 Manor Road, London E16 4PA

發展商：The English Cities Fund

住宅數目：178個（第一期）

單位間隔：1房、2房及3房

售價：430,000英鎊起（1房單位）

落成日期：2024年第四季

香港展銷會

日期：6月24及25日（星期六及日）

地點：中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓維多利亞廳

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

電話：2842 4472（需預約）

電郵：IRS@savills.com.hk