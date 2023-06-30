樓盤點睛：澳洲墨爾本

項目鄰近Flagstaff火車站，5分鐘車程到墨爾本交通樞紐Southern Cross火車大站，30分鐘直達國際機場。10分鐘黃金生活圈涵蓋多間世界知名大學及熱門旅遊景點，購物娛樂應有盡有。其中，墨爾本及RMIT大學咫尺可達，適合一眾留學生。另一優勢是毗連 Flagstaff Garden，居住在市中心也可保持寧靜舒適的生活環境。

由於發展商是建築師背景的緣故，項目交樓標準盡見心思，開則實用率極高，稱得上是「則中王者」。項目景觀開揚，除了城市景之外，住戶更可享有Flagstaff Gardens一帶園林綠景。當中主打該區最搶手的一房及兩房單位，最細小的一房單位面積為624平方呎，生活空間感十足。兩房單位則適合子女升學家庭，可分租房間給其他同學賺取租金。單位室內設計分為深淺兩個色系，部分戶型的露台採用Winter Garden特色設計，可用作書房、茶室、畫室、雪茄室等多樣功能，各適其適。項目更設有標準健身室、私人宴會廳、露天瑜伽冥想區、空中花園等會所設施。

Presented by：WAW Creation

墨爾本Flagstaff Hill展銷會

日期：7月1至2日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

入市全攻略 X 真實住戶分享會講座

日期：7月1日（星期六）

時間：下午2時半

移澳港人分享會 – 墨爾本篇

日期：7月2日（星期日）

時間：下午2時半