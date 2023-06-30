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翔勝視野：北倫敦Hendon 入門新盤 40萬英鎊有找

【Presented by：WAW Creation「跟」我買英國樓的客人，有不少是認識十多年以上的熟客，這些資深投資者在英國不同城市都有樓收租。最近跟一位包租公談及買英國樓收租的經驗，當中有些見解和經驗值得分享一下。這位資深包租公在倫敦、伯明翰、曼徹斯特等地都有投資物業出租，除少數樓花尚未落成外，差不多所有物業都有升冇跌，表現較差的一個盤樓價幾乎沒有上落，幸好租務表現良好。

Presented by：WAW Creation

 

英國租樓需求大

他和我一樣，在英國眾多城市中最喜歡倫敦，旗下物業亦以倫敦樓佔大多數。談及倫敦的優勢，原來他除了考慮物業本身的價值和前景外，亦會考慮城市特質，皆因這位熟客是一間初創企業的老闆，旗下數十名員工都是有衝勁有活力的年輕人，平日處理事務講求效率，而倫敦人的辦事方式比較接近香港，由收樓到收租都準時利落。相反，伯明翰和曼徹斯特在他眼中總是慢了半拍，甚至一拍，好像他在曼徹斯特的一個單位需要修葺後才出租，由年初開始聯絡裝修師傅，到現時仍未正式動工！

看他手頭上的倫敦物業，以交通方便的中小型單位為主，九成九用作出租，因為在英國買賣樓宇的開支和手續比香港多和繁複，寧願收租比較方便，加上英國通脹及銀行加息，買樓的人少，租樓的人多，做業主自然更有保障。

根據英國國家統計局的數據顯示，五月英國租金按年升5%，創下近七年最高水平，其中倫敦租金升幅最高，按年升5.1%。自英國復常後，企業人才陸續返回倫敦崗位，適逢按揭利率上升，一般買家難置業，變相推高租務需求，加上倫敦出租房屋數量長期不足，令供應愈來愈緊張，租金屢創新高。

要吸納這批young professionals，平租並不足夠，如果每日返工要舟車勞頓，慳租金而蝕時間絕不划算，所以對有負擔能力的租客來說，交通和生活配套才是重點，北倫敦多個活化區亦因此迅速彈起。其中大受香港人歡迎的Barnet區，坐擁極佳校網，有多間被Ofsted評為Outstanding的中小學，並有大型商場、百貨公司、中式超市，以及各式餐廳食肆，生活配套齊全。

 

「北倫敦之心」 交通便利

位於Barnet區內的Hendon，我曾經多次提醒投資者要多加留意，這個外號「北倫敦之心」的活化區，顧名思義是交通核心，在Hendon乘搭Thameslink或Northern Line前往市中心，16分鐘到達King's Cross，25分鐘到達Oxford Circus，車程不超過半小時。

Hendon受惠於北倫敦多個大型重建計劃，其中耗資七十億英鎊的Brent Cross城市優化計劃帶動地區發展和樓價升值，過去兩年樓價累積升幅達14%，市場預計五年內將攀升超過兩成；租金走勢亦跑贏倫敦平均值，目前回報接近5.5%，預料五年內上升超過17%。

 

租金回報直逼5.5%

近十年來，Hendon市不斷進化，其中大型湖畔屋苑Hendon Waterside發展成多元成熟的新興社區，為首期買家帶來非常可觀的回報。不得不提的是，屋苑最新一期單位入場價只需39萬英鎊起，今時今日要在倫敦找個40萬英鎊以下有質素又有配套的物業，絕對是可遇不可求，遇上機會勿輕易錯過！