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樓盤點睛：英國倫敦

【Presented by：WAW Creation

英國倫敦：Berkeley三個優質樓盤 擁抱倫敦不同生活方式

Pitchbook Property將於本周末帶來三個英國上市開發商Berkeley集團的樓盤項目，包括步行可達四個車站的Clarendon、毗鄰兩個水庫自然環境的Woodberry Down，以及坐落金絲雀碼頭的South Quay Plaza，呈獻倫敦不同的生活體驗。

Presented by：WAW Creation

 

Clarendon位於倫敦北部第3區，鄰近有兩個地鐵站和兩個地上車站，只需14分鐘即達市中心。當中的Cavendish House是由 93 間套房、一房及兩房單位組成，坐落在優美的園景花園之中，可俯瞰城市和新的中央廣場景觀。住戶還可享 24 小時禮賓服務及The Park Club的各種設施，包括 16 米長游泳池、健身房、水療中心等。單位售價由485,000英鎊起。

北倫敦的 Woodberry Down 是一個屢獲殊榮的再生項目，毗鄰兩個現有水庫的壯麗自然環境，與倫敦市中心和倫敦金融城近在咫尺。Emperor Point 是 Woodberry Down Editions 系列的最後一期，由一座 20 層高的塔樓組成，提供 108 間一房、兩房和三房單位。項目距離 Manor House 車站僅幾步之遙，一站可達Finsbury Park、兩站到Islington、5站到King’s Cross、9 站到金絲雀碼頭，到倫敦多間頂尖大學都非常方便。單位售價由558,000英鎊起。

金絲雀碼頭是倫敦一個交通便利的金融區，高端樓盤Harcourt Gardens由全球知名建築師事務所Foster + Partners負責設計，樓高56層，提供351套一房、兩房、三房單位及頂層豪華公寓，將為South Quay Plaza 的天際線新增一大矚目亮點。項目坐落佔地2.6英畝的美麗園景花園內，業主還將成為The Quay Club的獨家會員，盡享一系列設施，包括24小時禮賓服務、健身房、水療中心、辦公空間、遊戲室、卡拉OK室和迷人的空中草地。會員並可同時使用整個開發項目中Harcourt Gardens及Valiant Tower的設施，包括20米長游泳池、第56層的酒吧及露台等。單位售價由754,500英鎊起。

 

Berkeley物業展銷會

日期：7月8及9日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環置地廣場公爵大廈30樓3001室Berkeley Group香港展銷廳

代理：Pitchbook Property

查詢/Whatsapp：6606 1819