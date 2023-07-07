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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：把握時機增日圓資產

【Presented by：WAW Creation

日本愈戰愈勇，令不少以為日本經濟難以翻身的人士大跌眼鏡，也印證了我的投資觸覺和眼光，這十年八載的堅持和努力，終於得到成果。

我經常說，以往日本的實力被低估了，原來我偶像巴菲特也有同感，趁日股被看淡時大舉進場，結果又一次證明股神的投資智慧，近半年日經跑贏亞洲股市，創下三十三年來新高。

獲股神開路，日本在疫情後的投資氣氛變得熾熱，大量外資轉投日股，製造業、旅遊業、地產市道亦一併復興。今年首季流入日本商用物業的投資額按年升4.7%至89億美元，這方面要歸功於日圓貶值，令海外投資者更易入市。當歐美持續加息，日本卻維持寬鬆貨幣政策，作為海外投資者，自然會做出聰明選擇。另一方面，日圓勢弱推高國內通脹，令日本人抗通脹的需求增加，亦有助提升國內置業的需求。

Presented by：WAW Creation

 

進入關西大門

日本經濟出現逆轉，對於失落了三十年的日本民眾來說，好像在隧道中找到出口。如果你最近有去過東京、大阪等日本大城市旅遊，你可能都會發覺，日本人變得積極，社會氣氛亦比兩三年前有活力，尤其大阪，在經濟、科研、城市、旅遊發展各方面都表現得非常進取。

關西人口超過二千一百萬，經濟規模僅次於東京，通常排第二位都有個目標，就是爭取坐正，事實上關西的條件一點不輸蝕，在製造設施、學術研究、生命科技、表演藝術等領域均成就突出。日本人有種說法，大阪能夠製造任何東西出來，因為東大阪的工廠超過六千間，小至牙刷，大至飛機都有出產，製成品多不勝數。

要進入關西地區，必先經過大阪這扇大門，所以我當初決定開發日本市場時，早已鎖定大阪為FMI Japan的發展基地。事實亦不負所望，2021年大阪獲《Cond? Nast Traveler》選為最佳旅遊城市第二位，在同年的「旅遊與觀光發展指數」中更居於榜首。而且大阪市政府也積極配合，不但全力推廣大阪世博會和賭場，同時展開多項城市發展計劃。

 

全幢物業回報高

近半年我經常往返大阪，發覺不少建設項目已進行得如火如荼，例如遊客必到的御堂筋將改為行人專用區，沿路興建多幢商廈，預計在今年內至2027年陸續落成，化身為新型商業區，屆時御堂筋將更上一層樓，成為關西地區的商業重心之一。

這段日子，我跟香港和新加坡大大小小的投資者見面，包括基金公司、家族基金、擁有數以億計身家的個人客戶，以至一般投資者，大家都渴望在大阪插旗，其中關注度極高的全幢物業，投資回報可高達八厘，若以相同投資金額放在香港和新加坡，回報率遠不及大阪，加上在日本投資有機會取得經營簽證，獲批日本居留權，一箭又何止雙鵰！

日本目前正處於低利息、低匯率、低樓價、低印花稅、高回報的時期，是海外投資者增加日圓資產的好時機。我慶幸早一步大膽充當先頭部隊，今日才能夠成為投資者的「盲公竹」，帶大家進入這個潛力無限的夢想市場。