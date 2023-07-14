市場信息：吉隆坡、墨爾本、倫敦、大阪、卡加利

核心地標式現樓項目EATON RESIDENCES 日期：7月15及16日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

地點：銅鑼灣告士打道310號

柏寧酒店27樓柏寧宴會廳（五）

講座：馬來西亞銀行專員為你拆解：

2023最新按揭利率及方法

時間：下午2時30分

代理：中原海外

查詢及預約：8300 0295

Presented by：WAW Creation

澳洲「墨」探拆解Southbank樓市實況

墨爾本摩天住宅Australia 108 日期：7月22日（星期六）

時間：上午11時至下午5時

講座：下午2時

地點：尖沙咀廣東道100號彩星集團中心21樓

代理：美聯環球

查詢：2801 2172

倫敦「永久河景」 Crossrail站

住宅展銷會及講座 日期：7月15及16日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環文華東方酒店1樓

講座：中午12時及下午3時

代理：FMI至匯投資

查詢：3758 2969

WhatsApp：5611 8401

日本整幢物業展銷會、

大阪天王寺全新物業展銷會 日期：7月15及16日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環文華東方酒店1樓

代理：FMI至匯投資

WhatsApp：5644 1548

卡加利南部高性價比大型屋苑展銷會

日期：7月15日（星期六）

時間：上午11時至下午6時

入市卡加利須知：下午2時

地點：銅鑼灣糖街Sugar+ 22樓

代理：利安環球物業

WhatsApp：9168 2585