樓盤點睛：日本大阪 Branz Tower

【Presented by：WAW Creation】
項目位於大阪市中央區，鄰近多個人氣景點，包括心齋橋、美國村、本町等，被稱為西日本最大的經濟中心與商店街區。其中「御堂筋」更匯集了世界品牌的旗艦店，方便遊客及本地人購物。
Presented by：WAW Creation
由項目步行3分鐘可達谷町線‧中央線「谷町四丁目」站、步行7分鐘到中央線‧堺筋線「堺筋本町」站，兩站有多線可供乘搭。出門即有多間便利店及餐廳，亦可輕鬆到達市中心的綠地大阪城公園，生活便利。Tower是身分象徵，一般租客群為白領及管理階層，因此租賃需求大，租金收入穩定，資產保值性高。
項目共有174戶，設有1LDK+WIC至3LDK+WIC多個戶型選擇，預計2024年1月下旬收樓。「Branz Tower 谷町四丁目」的主題為「Next Normal」，採用了與Panasonic共同研發的冷凍冷藏宅配寄物櫃，並百分之百使用再生能源（此為關西首見），且於公用健身房內引進線上健身服務「MIRROR FIT.」，所有住戶皆採用大阪市中央區首見的10G網路服務，罕見開放少量名額給外國人購買。
地址：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1番3
面積：56.77至113.25平方米（611至1,219平方呎）
代理：Sakura Japan Property Limited