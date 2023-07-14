翔勝視野：倫敦河畔藍籌屋苑Crossrail站零距離

上星期，我們與英國物業龍頭發展商Berkeley Group在中環海景餐廳合辦VIP Appreciation Dinner，請來超過六十位客戶出席，我們團隊、發展商和新舊客戶難得聚首一堂，大家分享英國樓市資訊，即場為客戶解答疑難，展示出發展商的實力和誠意，給予客戶很大信心。多年來，我們與Berkeley合作無間，不但銷售成績理想，更值得高興的是贏盡客戶口碑，當晚Berkeley給FMI頒發「Number 1 Sales Agent」獎項，對我們來說是一大鼓勵，在此再次感謝各位客戶的支持，以及對優質英國物業投下信心的一票。

Presented by：WAW Creation

早期業主租金回報達5%

今次晚宴還有另一主題，就是即場介紹倫敦Royal Arsenal Riverside最近一期的Sailors Wharf全河景單位。如此隆重其事推介的項目，必然是王牌精選，這個屋苑香港客不會陌生，因為已開發了一段時間。

事實上，有不少客戶本身是同屋苑早一兩期的業主，現正坐享高達5%的出租回報，加上999年租賃業權，以及Berkeley的質素保證，一聽到今期是最後全河景單位，立即令他們蠢蠢欲動，考慮再次入市。

Royal Arsenal Riverside是位於倫敦東南部泰晤士河畔的大型樓盤，規模近似黃埔花園這類藍籌屋苑，交通方便，有齊食肆、超市、Cafe、商舖、大量綠化休憩空間，生活配套齊全。

整個項目提供五千個住宅單位，預計2030年全部完成，目前有超過三千五百個單位已落成。較早前開售的Galley Wharf、Seafarers Wharf都大受香港買家歡迎，不少業主早已靜候最新一期Sailors Wharf全河景單位開售。

屋苑自設鐵路站

黃埔花園由於配套齊全，雖然樓齡較舊，樓價卻一向硬淨，只是以往黃埔線未通車時，有人會認為交通不算方便，不過自從六年前港鐵站啟用後，樓價就企得更硬，租盤亦非常搶手。Royal Arsenal Riverside的情況有點相似，屋苑所在的Woolwich受惠於2006年啟動的Woolwich regeneration活化計劃，近年成為倫敦跳升得最快的新興社區之一，被投資者譽為「最有價值地區」。當中的轉捩點是Crossrail通車，其實近幾年經過我們大力推介，很多買家都非常識揀，一見樓盤鄰近Crossrail站，基本上毋須多介紹都知道是潛力盤。

而Royal Arsenal Riverside更「煞食」的是，Woolwich Crossrail站就在屋苑範圍內，「一落樓」只需七分鐘便一線直達Canary Wharf，十五至三十分鐘內暢通無阻到達Liverpool Street、Bond Street、Paddington等市中心區，加上坐擁DLR、National Rail及Thames Clippers水陸路綫，單計交通已經贏到盡！

最矚目文化新區

樓盤另一優勢是地區配套，近五年來，Woolwich活化計劃逐漸看到成果，市內陸續出現劇院、藝術中心、戶外表演空間等活化場地，其中Woolwich Works被Time Out評為「倫敦最佳新文化熱點」，一洗過往的舊區形象，吸引年輕人和中產家庭進駐，形成一個時尚又富有活力的新社區。

根據Foxtons的數據顯示，Royal Arsenal Riverside所在的 SE18郵區，過去十年的平均樓價由9萬英鎊升到41萬英鎊，升幅跑贏不少市中心地段，而且活化計劃還未竣工，社區配套不斷在優化中，預計未來十年在樓價和租金方面仍大有升值空間。