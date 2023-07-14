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墨爾本Box Hill罕有大型屋苑面世 Wembley Hill「 頭炮盤 」首張價單出爐

【Presented by：WAW Creation】墨爾本最大華人區Box Hill聯排別墅Wembley Hill，屬區內10年來首個大型屋苑式發展規劃，5 分鐘直達Box Hill Central購物中心及火車站，坐落Box Hill High超級名校網，門前綠蔭小徑可直通Deakin大學，地理位置優越。項目總共提供 143套聯排別墅， 現正公布的第一張價單限量15套，Ray White全港獨家發售，呎價由港幣3,500元起。

墨爾本多次被評為全球最宜居城市，並已取代悉尼成為澳洲最大城市。澳洲政府公布的數據顯示，墨爾本在2021年的人口為487.54萬人，比悉尼多1.87萬人。隨着人口爆炸的節奏持續，發展「第二城市中心」呼聲漸高。而作為墨爾本第二大CBD，Box Hill樓價在過去20年上升超過9倍，成為買家趨之若鶩的置業地區。當地人口增長及經濟發展均處於墨爾本領先地位，潛力優厚毋庸置疑。根據墨爾本2030年城市規劃，當地政府將會斥資數以億計澳元，提升該區的交通網絡、醫療配套及社區設施。一系列的利好因素，預期會為樓價帶來更多升值動力。

Presented by：WAW Creation

 

市場罕有「巨無霸」豪宅

Box Hill堪稱是歷史最悠久的華人聚居地，擁有絕佳的教育資源，涵蓋小學到大學，Deakin及Monash兩所大學的學生都以此為首選聚居地。聯排別墅Wembley Hill毗鄰頂尖中學Box Hill High School、墨爾本頂尖私立女校PLC及世界著名Deakin 大學。區內交通完善，最快僅需15分鐘車程便可抵達市中心。鄰近還有商場、 公園及哥爾夫球場，一流社區配套環繞。

Wembley Hill以自然生活美學為靈感，於Box Hill林間溪畔，構建一處城市之上的世外桃源。項目主推3房至4房的三層聯排別墅，全部送兩個車位，實用面積介乎2千至3千餘平方呎左右。其中一款4房4廁「巨無霸」開則，面積達3,100平方呎，間隔方正實用，屋內更擁中島廚房、步入式衣帽間、雙洗手台設計的豪宅式配置。

 

開價較同區二手低

項目由澳洲知名建築公司COX Architecture聯手屢獲殊榮的精品級發展商Golden Age匠心打造，Golden Age在當地擁有悠久的發展歷史，被譽為「CG圖還原度極高」的信心保證，交樓標準完美演繹，在悉尼及墨爾本的富人區都有項目落成，例如在悉尼The Rocks的The Harrington Collection、Double Bay的Essence Double Bay，以及Glen Waverley的Sky Garden等。

Ray White強調有興趣「頭啖湯」的買家要把握機會，是次新盤開價極具競爭力，目前Wembley Hill呎價約港幣3,500至3,800元不等，開價較同區二手樓盤有折讓，相信會大受當地換樓客及移民客歡迎。本周末展銷會更有澳洲發展商代表駐場，可親臨現場作面對面交流。

 

墨爾本Wembley Hill展銷會

日期：7月15及16日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地點：銅鑼灣柏寧酒店26F藝軒（Canvas 5）

代理：Ray Whtie Hong Kong

查詢：2376 1088

 

免費講座

主題：墨爾本Box Hill 投資潛力全面睇

日期：7月15日（星期六）

時間：下午2時半

 

主題：墨爾本三大華人區入市精讀班

日期：7月16日（星期日）

時間：下午2時半