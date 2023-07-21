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專家觀點>海外置業錦囊

日本東京樓市穩步復蘇 Airbnb及小全幢物業受青睞

【Presented by：WAW Creation

疫後通關復常，港人積壓到旅遊日本的熱情迅間爆發，一窩蜂「返鄉下」遊玩。而早年購買日本樓的港人，亦趁機遊日了解物業狀況。櫻之環球置業有限公司行政總裁張明珠指，原本擔心日本樓市前景，有意出售物業的買家，看到日本迅速復蘇後都回復信心，甚至加注購買物業。她更發現疫情後，以往入手港幣數十萬元物業的買家，有四成「消失了」；投資中價樓Airbnb的買家重臨，亦不乏購買小全幢收租的大額投資客。她相信日本東京樓市穩健，可在當地完全復蘇前「買個機會」。

Presented by：WAW Creation

 

早前日本樓市受封關影響，海外旅客量大減，對物業投資及出租也帶來影響。張明珠表示，雖然疫情期間空置店舖及酒店的格價較為低水，但住宅卻跌幅不大，只有個別單位下跌約5-10%。從政府土地公告所見，房價未有下跌，全年還有1-2%升幅。她預料通關後因應地區不同，會有1至4厘多的升幅。

張明珠更透露，三年樓齡以下物業容易承造高成數按揭，而海外買家最多可承造七成。有投資澳洲或歐美國家物業的客人，也因為當地加息、樓價上升及性價比降低等因素，看到日元下跌，投資環境理想，也開始轉投日本市場。她亦特別提醒買家，日本樓計算折舊，所以要留意土地價格走勢，選擇樓齡較新的物業，抗跌力就有保證。

 

細價樓買家減少

回顧近年日本樓市變化，張明珠表示，疫情前或疫情階段是買家市場，外國投資者未能到日本，當地投資者也抱觀望態度。當時有很多持有日本物業的客人，因為物業空置或對前景感到徬徨，都有意欲出售物業，但在開關後，客人看到日本復蘇迅速都回復信心。有買樓客最初也嘗試大幅壓價，但發現業主叫價「硬淨」，經半年調整期，對日本市場已重拾樂觀。

日本物業仍然受到投資者青睞，置業部署亦各有不同。張明珠發現，投資數十萬元「細價樓」的買家減少四成。原因是這類買家多以「閒錢」投資，但疫情後有其他部署或者資金困在股票等。而原本考慮購買一百萬元物業的買家，現在會將意願下調至五六十萬元的物業。在日元匯率跌至6算時，收到很多人查詢。

 

Airbnb概念「回歸」

第二類是投資中價樓市場的買家。隨着置業退休客增加，買樓用作自用及民宿的買家重現。張明珠解釋，之前蝕賣也沒有人承接的民宿單位再有投資客感興趣。自從日本民宿合法化後，不合規格的物業「無得做」，可做Airbnb的物業因數量有限，很多人「瘋搶」令價格提高，加上過去幾年疫情，令選擇進取類型物業的買家減少。然而在開關後，客人發現日本酒店房間預約爆滿，民宿質素參差及價錢貴，所以覺得民宿有投資價值，因而向港幣三四百萬元，有民宿牌照的酒店或小型旅館入手，作為自用或獲取高租金回報。

 

更多大額物業投資者

第三類是買小全幢的大型投資者。張明珠表示，過去十年都有專門購買酒店營運級別的投資者，但因為開關後沒有便宜的酒店選擇，所以衍生一些投資小全幢物業的長線投資客。她也有客人出售香港舖位套現大約六千萬元，然後在日本購買數幢小全幢物業放租。現時買家投資大額物業會選擇東京都為主，原因是樓市穩健、出租率高，銀行貸款亦比較鬆手，亦有買家會選擇大阪環狀線的市中心核心位置。

 

看好日本樓的價值及前景

東京住屋供不應求，政府也推出補助，鼓勵在東京都居住的人遷到東京23區以外的地區。張明珠表示，買東京樓適合要求「穩陣」，準備退休人士，可增加被動收入。而進取型的買家會選擇大阪市，雖然出租率不及東京，但看好賭場及未來發展，可追落後搏取更高回報。此外也有人選擇福岡，原因是樓價比大阪低，取態各有不同。

現在日元低水，買日本樓或可賺取匯率優勢。張明珠坦言，買日本樓最重要是背後的價值及前景，匯率變動可當作額外獎勵。日本樓市在疫後迅速復蘇，加上樓價低水，投資者若想分攤風險，日本樓會是很好的機遇。相信不論日元匯率如何，日本樓市在未來十年都會有良好發展。

 

高級新樓升幅驚人

日本一手樓向來搶手，物業在當地已被消化，甚少在海外推售。張明珠指出，以往外國人買樓不用提供住民票（即不用是當地居民），但在疫情後，即使想睇樓，也要提供工作、入息、選擇物業類型及原因等資料，才可獲派籌睇樓。另外，大型樓盤有炒樓花的情況出現，買樓要抽籤。最近也有新聞報道，今年東京一手樓價格比去年上升47%。原因是疫情期間發展商定價保守，加上建築成本上升，所以現時售價增加。再者，日本提供多項優惠政策支持國民置業，而日本年輕一代收入高，喜歡購買大型高級樓盤，做成一個單位可能有二百人搶購。現時樓盤一般只需支付一成首期，在一年半後收樓，買家的概念是只要抽中樓花，交樓時即可享有15-25%不等的樓價升幅。

張明珠坦言，日本一手樓難求及價錢高，高級公寓類別平均要1.5億日元一間，即港幣800餘萬元左右。她在2019年11月時也「入紙」選購奧運村的物業項目，但遇到疫情而放棄，現在該樓盤價格已上升四成，可見高級新盤升勢強勁。