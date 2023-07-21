翔勝視野：英國睇樓團 實地考察倫敦物業

華人愛買「磚頭」，也有鋪睇樓癮，我認識不少以睇樓為嗜好的朋友，當中有香港人，也有新加坡人，閒時會致電經紀揾樓睇，即使到海外旅行，也會預留時間四出睇樓。以往我們賣海外樓盤，很多時客人會專程飛到當地睇樓兼旅遊，但過去三年多國封關，客人改變了習慣，變為視像睇樓，原來也無阻香港人買樓的興致。不過，自從復常後港人報復式旅遊，要求實地睇樓的客人愈來愈多，早前我親自帶大阪團，至於英國，就交由我多年好拍檔Caren負責。

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FMI的客戶對Caren應該不會陌生，她原是我舊公司的部門秘書，後來我成立自己的部門，邀請她擔任私人助理，大家在資源緊絀的環境下一起打拼。2014年我自立門戶開創FMI，Caren亦隨我過檔成為開荒牛。雖然她近年移居英國，但我們依然合作無間，最近FMI成立英國睇樓團，就由Caren親自帶隊，以英國樓專家兼當地居民的身份，與客戶交流買樓、投資，以至移居生活的心得。

提高行業透明度

其實一直以來，我都鼓勵客人親身到海外實地視察樓盤，記得多年前我和Caren一起籌辦美國物業展銷會，會上有一位客人向我吐苦水，表示透過代理在美國買了一間獨立屋，後來代理告訢他租客已搬走，因此沒有租金收入，直至一年後他親到美國視察，才發覺租客一直都在，而且準時交租！

我當時聽到覺得很氣憤，這些代理界的害群之馬令客人對投資海外物業失去信心，所以我下定決心要帶動行業的良好風氣，加強透明度，一洗買海外樓等如隔山買牛的舊印象。慶幸我們多年來的努力總算有成果，至少FMI的客人，只要踏入我們的展銷會，對每個樓盤的細節，以至每項買賣流程都會一清二楚，而且我要求同事做足功課，不厭其煩解答客人問題，大大增加香港人買英國樓的信心。

踩入樓盤化身驗樓師

即使近年受疫情所困，我亦沒有改變這種信念，去年推出《買英國樓100問》，就是為一眾無法飛到英國睇樓的客戶解疑難。今年大家重拾旅遊樂趣，我建議趁暑假來個主題旅遊，特別推出新玩法，由Caren充當領隊，直接踩入倫敦多區精選樓盤，到時團友不但可以化身驗樓師親自考察各個物業單位，更可以實地觀察屋苑環境、社區設施，體驗一下衣食住行各方面是否便利。

FMI英國睇樓團將於8月8至10日首推三團，第一團睇東倫敦Canary Wharf、Woolwich、Kidbrooke三區樓盤；第二團到北倫敦Colindale和Hendon；第三團發掘倫敦Zone 1的性價比之選，包括Elephant and Castle、Nine Elms和Battersea的新盤。

不論你有計劃買英國樓、純粹喜歡睇樓，還是已移居英國人士，都歡迎參加，睇樓團費用全免，不過名額有限，有興趣就要快快手先登記。

（註：文中所指的免費英國睇樓團，是指在英國的睇樓費用。）