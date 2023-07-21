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Croydon 正在成為「倫敦東南部的經濟強國」，擁有完善的火車、地鐵、電車和航空連接，距倫敦市中心和Gatwick Airport僅 15 分鐘路程，獲評為「潛力增長區」，預計未來數年創造逾23,000個就業機會。許多知名企業，包括Green Network Energy、Superdrug、EDF Energy、AIG及英國稅務海關總署HMRC等皆落戶於此。當地還有許多中小學被Ofsted評為良好或優秀；通過與倫敦市中心的快速連接，首都的世界一流大學也近在咫尺。

London Square Croydon位於兩個車站之間，步行2分鐘可達West Croydon車站，便捷直達Shoreditch和Hoxton，或者前往Canada Water乘坐銀禧線，一站直達金絲雀碼頭或倫敦橋，交通便利。

項目設有108間1房、2房、3房及頂層複式公寓，舉步可達商店、餐廳和交通樞紐。這座地標大樓設計矚目，坐擁有1,930平方米的景觀廣場和不斷擴大的社區中心位置，並可欣賞倫敦著名天際線的壯麗景色。項目更提供24小時禮賓服務，設有三個景觀露台和配有無線網絡的住戶休息區，204 個單車停車位，以及當地汽車俱樂部的會員資格。

London Square Croydon

發展商：London Square Developments Limited

地點：Croydon, CR0 2RB

間隔：一房、兩房、三房單位及頂層複式特式戶

售價：367,000英鎊起

產權年期：999年

落成日期：2023年第三季

代理：Pitchbook Property

查詢/Whatsapp：6606 1819

展銷會

日期：7月22及23日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環交易廣場一座34樓3406室