環球置業連線：泰國曼谷The Forestias Bangna森林區大盤 多種戶型迎合生活

PRESENTED BY：WAW Creation

MQDC以「為所有人的健康」為理念，並且通過獨特的30年保修進一步確保健康和安心。The Forestias有多個住宅部分，其中六棟Mulberry Grove公寓大樓是臨近自然的低層建築，設有16種住宅類型，面積從63至1,027平方米不等；Mulberry Grove別墅群專為大型及多代家庭而設，提供37棟不同大小的建築，設4至6房，功能區面積介乎約1,000至1,600平方米不等。

切合家庭或長期護理需要

另外，有三棟Whizdom高層公寓樓，設計適合初次就業、年輕家庭夫婦的生活方式；一棟特別為寵物愛好者而設的公寓樓，7種戶型，面積由約35到205平方米不等；還有The Aspen Tree公寓和Sky Villa住宅，為滿足尋求終身護理服務的居民而設；以及由「Six Senses」品牌管理的超級豪華別墅 - Six Senses Residences。

除了住宅部分，The Forestias還包括辦公室、運動綜合體、生活和家庭娛樂設施、零售和餐飲店的商業空間，以及供社區活動和文化追求的鎮中心。還有一個家庭中心、一個劇院、一個活動廳、多個市場，以及開發項目中心的一個4.8公頃森林，當中有穿過森林的森林樹冠步道，長1.6公里。項目的單位價格從約15萬至750萬美元或以上，預計在2024年內全部完成。

The Forestias物業展覽會

日期：7月29及30日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

講座：下午2時30分

地點：香港尖沙咀凱悅酒店 Salon II & III

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