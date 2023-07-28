翔勝視野：英國一線發展商 發揮活化潛力

PRESENTED BY：WAW Creation

我距離高考已經好一段日子了，為甚麼會有感而發﹖因為FMI最近也成為了No.1，在此要感謝英國發展商Berkeley集團頒發「Number 1 Sales Agent」獎項給我們，被認證為香港最佳銷售代理商，同事們的努力功不可沒，我為此感到驕傲。

努力三元素PHD

「努力」包含很多元素，我認為當中有三項特別重要，我稱之為PHD——Passion熱愛、 Hunger渴求和Discipline自律，要對自己的工作有熱誠，渴望做得更好，時常自我管理和反省，才有機會邁向成功之路。

最近上映的荷李活巨製，動作場面由六十一歲巨星親身上陣，幾分鐘的驚險鏡頭，背後練習五百次跳傘、一萬三千次電單車跳躍！雖然我不是湯迷，但我希望自己六十多歲時仍能保持這種對工作的PHD。

相信任何界別的No.1都要具備這三項元素，給予我們最佳認證的Berkeley，本身被公認為英國一線發展商，也是很多客戶心目中的No.1。每次銷售Berkeley的樓盤，同事們毋須多介紹，大部分客人都自動對樓盤質素、規劃、配套等投下信任票，因為Berkeley對旗下物業、公司形象、銷售代理都有很高要求，客人不用擔心買到爛尾樓，或有貨不對辦的情況出現。

創造安居之地

Berkeley的理念是「Designed for life」，並非只為起樓，而是創造一個讓人安居的地方，近兩年我們銷售的洋房別墅及低密度屋苑，很多都出自Berkeley旗下品牌，例如St George、St Edward、St William等。其中St George負責不少大型重建活化計劃，句括Camden Town、Chelsea、Wandsworth及倫敦市中心項目，涵蓋Zone 1至Zone 5多個地區。

看好Chelsea Creek

如果問我個人心水之選，我首推由2012年開始發展的Chelsea Creek。這個位於倫敦泰晤士河北岸，Chelsea和Fulham之間的熱門屋苑，環境幽靜、治安良好，是當地專業人士及中產以上家庭聚居之地。每次屋苑有新期數推出，靚單位都是手快有手慢冇，近期推出的壓軸一期，是屋苑內層數最高、景觀最佳、用料最靚的項目，步行四分鐘便到達Imperial Wharf地鐵站、綠化空間、餐飲零售、交通配套、名牌學府一應俱全，堪稱我心目中的完美樓盤！

Hendon屬於重建潛力區

若買家想以較低成本入手高質素倫敦物業，建議考慮開發年期較短的重建區，例如北倫敦Zone 3的Hendon，是我最近大力推介的潛力區。當地現正進行多個大型重建計劃，耗資七十億英鎊的Brent Cross城市優化計劃帶動地區發展和樓價升值，過去兩年樓價累積升幅達14%，市場預計五年內將攀升超過兩成；租金走勢亦跑贏倫敦平均值，目前回報接近5.5%，預料五年內上升超過17%。

由St George一手策劃興建的Silkstream在Brent Cross和Wembley之間，交通便利，搭Northern Line三分鐘即到Brent Cross，廿五分鐘到達Oxford Circus，搭乘Thameslink十多分鐘直達Zone 1，前往倫敦各區都非常方便，而且屋苑入場價只由四十多萬英鎊起。今時今日要在倫敦找個價錢相若，有質素又有配套的物業，絕對是可遇不可求。

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